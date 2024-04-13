Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского 

Местное отделение РВИО в городе Великие Луки продолжит работу в соответствии с рекомендациями помощника президента, председателя РВИО Владимира Мединского, заявил руководитель местного отделения РВИО в Великих Луках Дмитрий Белюков на круглом столе «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)», который прошел 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Большое спасибо за приглашение региональному отделению РВИО. Мы как недавно созданное отделение в городе Великие Луки с большим удовольствием приняли участие в мероприятиях. Это и митинг у монумента воинам-участникам Ледового побоища в Соколихе, и заседание круглого стола», - напомнил Дмитрий Белюков.
Он добавил, что члены местного отделения РВИО в городе Великие Луки смогли задать все интересующие их вопросы в рамках встречи с руководителем Военно-исторического общества Владимиром Мединским.
Напомним, на круглом столе прозвучали доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, представителя Псковской епархии. В заключение слушателям и участникам представили выпуск программы «Истфакт» «В поисках Вороньего камня».
18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.