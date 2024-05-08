Общество

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове сегодня, 9 мая, в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В торжественном мероприятии по случаю Дня Победы приняли участие глава Пскова Борис Елкин, представители правоохранительных органов и военнослужащие.

Напомним, мемориал Славы «Могила Неизвестного Солдата» открыт в Пскове в 1974 году к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоятся останки неизвестного военнослужащего, которые подняли из захоронения на берегу реки Великой в Псковском районе. Этот неизвестный солдат был одним из тех бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах. Над могилой солдата был зажжен Вечный огонь, доставленный из Ленинграда.