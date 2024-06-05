Общество

Мерами соцподдержки в Псковской области в 2023 году воспользовались более 270 тысяч человек

На предоставление мер соцподдержки в Псковской области за 2023 год израсходовано 4,3 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд – средства федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мерами соцподдержки воспользовались более 270 тысяч получателей. Все социальные пособия и выплаты производились своевременно и в полном объеме. Задолженность отсутствует», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что с 1 января 2024 года денежные выплаты отдельным категориям граждан увеличены на 7,5% (ветераны труда, ветераны труда Псковской области, инвалиды вследствие военной травмы, многодетные и приемные семьи и др.).

Кроме того, в 2023 году на реализацию социального контракта получена субсидия в размере 403 млн рублей. Мерой воспользовались более 4 тыс. граждан. По итогам у 80% семей, заключивших социальный контракт, увеличивается среднедушевой доход.

Также продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки участникам специальной военной операции. В общей сложности с начала СВО на поддержку военнослужащих, их семей, на помощь подшефному району, беженцам, на реализацию мер адресной помощи направлено 1 млрд 144 млн бюджетных и внебюджетных средств, добавил Михаил Ведерников.