Общество

Система централизованного оповещения населения Псковской области охватывает почти 480 тысяч человек

В 2023 году завершена реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области. В общей сложности на эти цели из бюджета области было выделено 220 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Система охватывает почти 480 тыс. человек (82% от проживающего населения). Остальные оповещаются путем объезда населённых пунктов по запланированным маршрутам местными администрациями и сотрудниками УМВД. Также население оповещается с помощью СМС-сообщений и ТВ-каналов», - отметил губернатор.

Кроме того, в прошлом году проведено обследование защитных сооружений гражданской обороны.

Для решения задач обороны и безопасности, в регионе создан отряд «Дружина». На его финансирование было направлено 70 млн рублей в 2023 году, продолжил губернатор.

В рядах «Дружиы» уже почти 2000 добровольцев. Совместно с инструкторами центра «Воин» и правоохранительными органами (заключено соглашение с УМВД) они проводят патрулирование в целях выявления фактов несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов.

С «дружинниками» проводятся теоретические и практические занятия по огневой и тактической подготовке, медицине, организации связи, использованию беспилотных систем, методам и средствам их выявления и подавления.

«С момента создания АНО дружинники спасли 2 человек, пострадавших в ДТП, предотвратили 1 хищение», - проинформировал губернатор

В 2023 году члены «Дружины» более 1000 раз выходили на дежурства по защите объектов военной и гражданской инфраструктуры, а также населения от угроз возможного террористического и диверсионного характера. С начала 2024 года – уже более 500.

«Благодаря этому коллеги нередко одними из первых оказываются на местах чрезвычайных происшествий. Как это было, в частности, после атаки на нефтебазу в г. Великие Луки», - отметил Михаил Ведерников.

Участвуют дружинники и в благотворительной деятельности. При активном содействии АНО «Дружина» и правительства области был приобретён автомобиль повышенной проходимости для нужд передовой.

«Спасибо всем неравнодушным жителям Псковской области, кто уже вступил в "Дружину"! В это непростое время они делают крайне важное дело и следуют завету Александра Невского: "Бейся там, где стоишь! Будь русским!"» - добавил губернатор.