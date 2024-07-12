Общество

«Охотники за штормами» опубликовали ролик, снятый в Псковской области

«Охотники за штормами» опубликовали ролик, посвященный охоте во время вспышки конвективных явлений в Псковской, Тверской и Новгородской областях 4 июля.

Скриншот: «Охотники за штормами»

Новое видео можно смотреть по ссылке.

«Охотники за штормами» - совместный проект с группами «Потемнело, Сверкает!» и «Метеодневник».

Напомним, 4 июля ураган бушевал на юге Псковской области. В Куньинском районе без электричества было порядка 100 населенных пунктов (3000 человек).

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Шквалистый ветер, ливень и грозы нанесли немалый ущерб. В частности, в деревне Жижица было много поваленных деревьев и электрических опор, оборваны провода ЛЭП, порядка 40 домов получили повреждения кровли различной степени, разрушены надворные постройки, теплицы и заборы.

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