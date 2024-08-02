80-летию Великой Победы посвящается
Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций, посвященных истории освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию Великой Победы.
Напомним, в первых публикациях цикла мы напомнили читателям страницы истории освобождения города в июле 1944 года, отдали дань памяти одному из тех, благодаря кому завершилась трехлетняя оккупация Пскова немецко-фашистскими захватчиками, и рассказали о представителях поколения победителей, которые восстанавливали город и мирную жизнь.
Сегодняшняя публикация - о поисковом движении. Как говорил великий русский полководец Александр Суворов, «война не закончена, пока не похоронен последний солдат». В этом смысле эхо Великой Отечественной войны слышно до наших дней — по информации Российского военно-исторического общества, пропавшими без вести в Великую Отечественную войну все еще считаются более двух миллионов советских солдат.
Ежегодно члены поисковых объединений, в том числе в Псковской области, предают земле останки погибших и устанавливают их имена. Как знают постоянные читатели ПЛН, теме поискового движения редакция уделяет пристальное внимание. На наших страницах регулярно выходят информационные сообщения о результатах экспедиций, фотоматериалы, интервью с активистами поискового движения. Не так давно участником программы в эфире радио «ПЛН FM» стал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.
Выход сегодняшнего материала приурочен к старту очередной международной поисковой экспедиции «Невельский фронт. Герои России». Мероприятие по поисковой, патриотической, просветительской и образовательной деятельности объединило в Псковской области более 300 молодых и опытных поисковиков из России и Беларуси.
Символично, что «Вахта памяти» в этом году приходится на 30-летие организованного поискового движения. Международные поисковые экспедиции с участием отрядов России и зарубежных стран регулярно проводятся у нас с 1994 года. Участниками акции являются волонтеры и подростки молодежных клубов Псковской области. В 2023 году участие в акции в Себежском районе приняли более 200 человек, было поднято и перезахоронено 137 бойцов Красной Армии.
В 2024 году (с 25 апреля по 8 мая) в акции в Пустошкинском районе приняли участие поисковиков из разных регионов России и Республики Беларусь, было поднято и перезахоронено 100 красноармейцев.
Международная молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт» - мероприятие по поисковой, патриотической, просветительской, образовательной деятельности на территории Псковской области. В 2023 году мероприятие прошло в Невельском муниципальном округе Псковской области. Участниками Вахты памяти стали 300 волонтеров и подростков молодежных клубов Псковской области. Итогом работы стало поднятие 95 бойцов Красной Армии и последующее перезахоронение.
В ближайшие полторы недели в Невельском районе будут проводиться поисковые работы, а для молодых ребят организуют «школу юного поисковика». Кроме того, пройдут мастер-классы от ведущих специалистов-поисковиков, а также творческие вечера у костра.
Также была поднята техника времен Великой Отечественной войны: более 80 самолетов, 14 танков, 1 немецкая самоходная установка, которые заняли своё место в качестве музейных экспонатов, рассказали Псковской Ленте Новостей в правительстве региона и добавили, что поисковому объединению оказывается всесторонняя поддержка в организации мероприятий и обеспечении деятельности.
Напомним, в мае этого года руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева на Международной выставке-форуме «Россия» передала медаль «За боевые заслуги» родственникам красноармейца Агаса Элорьяна . Награду получил правнук участника Великой Отечественной войны Норайр Элорьян.
По его словам, для всей семьи это очень важный день, открывший новые страницы в истории прадеда. Семья Элорьянов живет в Армении, но Норайр в настоящее время учится в Москве. Награду прадеда он в ближайшее время передаст на родину, где родственники ее очень ждут.
Следует отметить, что в павильоне Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве были представлены экспонаты с «Вахты памяти», которая состоялась в регионе. Среди них:
Продолжение следует