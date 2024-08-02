Общество

Вахта памяти

80-летию Великой Победы посвящается

Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций, посвященных истории освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию Великой Победы.

Напомним, в первых публикациях цикла мы напомнили читателям страницы истории освобождения города в июле 1944 года, отдали дань памяти одному из тех, благодаря кому завершилась трехлетняя оккупация Пскова немецко-фашистскими захватчиками, и рассказали о представителях поколения победителей, которые восстанавливали город и мирную жизнь.

Сегодняшняя публикация - о поисковом движении. Как говорил великий русский полководец Александр Суворов, «война не закончена, пока не похоронен последний солдат». В этом смысле эхо Великой Отечественной войны слышно до наших дней — по информации Российского военно-исторического общества, пропавшими без вести в Великую Отечественную войну все еще считаются более двух миллионов советских солдат.

Ежегодно члены поисковых объединений, в том числе в Псковской области, предают земле останки погибших и устанавливают их имена. Как знают постоянные читатели ПЛН, теме поискового движения редакция уделяет пристальное внимание. На наших страницах регулярно выходят информационные сообщения о результатах экспедиций, фотоматериалы, интервью с активистами поискового движения. Не так давно участником программы в эфире радио «ПЛН FM» стал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Выход сегодняшнего материала приурочен к старту очередной международной поисковой экспедиции «Невельский фронт. Герои России». Мероприятие по поисковой, патриотической, просветительской и образовательной деятельности объединило в Псковской области более 300 молодых и опытных поисковиков из России и Беларуси.

Символично, что «Вахта памяти» в этом году приходится на 30-летие организованного поискового движения. Международные поисковые экспедиции с участием отрядов России и зарубежных стран регулярно проводятся у нас с 1994 года. Участниками акции являются волонтеры и подростки молодежных клубов Псковской области. В 2023 году участие в акции в Себежском районе приняли более 200 человек, было поднято и перезахоронено 137 бойцов Красной Армии.

В 2024 году (с 25 апреля по 8 мая) в акции в Пустошкинском районе приняли участие поисковиков из разных регионов России и Республики Беларусь, было поднято и перезахоронено 100 красноармейцев.

Международная молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт» - мероприятие по поисковой, патриотической, просветительской, образовательной деятельности на территории Псковской области. В 2023 году мероприятие прошло в Невельском муниципальном округе Псковской области. Участниками Вахты памяти стали 300 волонтеров и подростков молодежных клубов Псковской области. Итогом работы стало поднятие 95 бойцов Красной Армии и последующее перезахоронение.

В ближайшие полторы недели в Невельском районе будут проводиться поисковые работы, а для молодых ребят организуют «школу юного поисковика». Кроме того, пройдут мастер-классы от ведущих специалистов-поисковиков, а также творческие вечера у костра.

Более пятисот поисковых экспедиций проведено Псковской областной военно-патриотической организацией «След Пантеры». В результате найдено и перезахоронено более 8000 воинов Красной Армии, установлены имена более 400 безымянных героев, найдены их родственники.

Также была поднята техника времен Великой Отечественной войны: более 80 самолетов, 14 танков, 1 немецкая самоходная установка, которые заняли своё место в качестве музейных экспонатов, рассказали Псковской Ленте Новостей в правительстве региона и добавили, что поисковому объединению оказывается всесторонняя поддержка в организации мероприятий и обеспечении деятельности.

Напомним, в мае этого года руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева на Международной выставке-форуме «Россия» передала медаль «За боевые заслуги» родственникам красноармейца Агаса Элорьяна . Награду получил правнук участника Великой Отечественной войны Норайр Элорьян.

По его словам, для всей семьи это очень важный день, открывший новые страницы в истории прадеда. Семья Элорьянов живет в Армении, но Норайр в настоящее время учится в Москве. Награду прадеда он в ближайшее время передаст на родину, где родственники ее очень ждут.

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Следует отметить, что в павильоне Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве были представлены экспонаты с «Вахты памяти», которая состоялась в регионе. Среди них:

солдатский медальон с капсулой и вкладышем красноармейца Ильи Балобонова 1913 года рождения. Пропал без вести в 1943 году. Найден в 2011 году. Захоронен 8 мая 2011 года в деревне Старицы Себежского района.

ложка рядового минометчика Василия Кириллова 1925 года рождения. Погиб 18 марта 1944 года. Найден 11 мая 2019 года в Псковской районе поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 1 августа 2019 года на братском воинском захоронении «Жидилов Бор».

котелок красноармейца, шофера Семёна Барба 1921 года рождения. Пропал без вести в 1944 году. Найден 10 октября 2010 года в Невельском районе поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 27 июля 2011 года на братском воинском захоронении «Жидилов Бор».

медаль «За отвагу» командира отделения разведки 374 СП 128 СД младшего сержанта Павла Розова 1913 года рождения. Погиб 10 марта 1944 года. Найден в июле 2017 года на «Кривой версте» Псковского района поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 26 июля 2018 года на братском воинском захоронении «Жидилов Бор».

Фото Вахта памяти 5

кружка красноармейца Никиты Кабанова 1906 года рождения. Пропал без вести в 1943 году. Найден в Невельском районе поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 8 мая 2010 года в деревне Усть-Долысы Невельского района.

Продолжение следует