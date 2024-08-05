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Черные лисички и «ведьмин круг» обнаружили грибники в лесах Псковской области

Псковские грибники сообщают, что в этом году в лесах области очень много лисичек. Килограммовые корзины этих грибов собирает чуть ли не каждый второй. Своими размышлениями, впечатлениями и публикациями они делятся в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Марина Петрова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

В основном псковичи собирают грибы в Плюсском, Гдовском, Печорском районах. Встречаются боровики и белые, но большинство из них оказываются червивыми. В последние дни пользователи пишут, что в печорских лесах очень чистые грибы, но однозначного мнения среди них пока не сложилось.

«Уже лучше! Червивость всего 85%», - отметила любительница тихой охоты Марина Соколова.

Фото: Татьяна Бахова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Несмотря на то, что все леса усыпаны лисичками, они всё равно продолжают удивлять горожан. В группе несколько раз поделились фотографиями уникальных и редких для Псковской области грибов – «Чёрных лисичек», они же «Рог изобилия», они же «Труба смерти». В Европе эти грибы считаются деликатесом, а в Пскове хозяйки уже делятся рецептами супа из чёрных лисичек со сливками.

Фото: Сергей Смирнов / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

Также в группе поделились мистической находкой – обнаружен «ведьмин круг». Грибы располагаются строго по кругу.

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Фото: Ольга Кузьмина / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Ранее сообщалось, что десятки килограммов грибов собрали псковичи в минувшие выходные в Гдовском районе.