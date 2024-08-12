Золотистый боровик встретил грибник в псковском лесу

Необычные грибы обнаружил мужчина в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском».
Фото здесь и далее: Вячеслав Смирнов / «ВКонтакте»
На вопрос о названии и природе такой находки мужчине ответили, что это золотистый боровик.
«В прошлом году нашли целую полянку их. Но смутило то, что все боровики были червивые, а эти чистые. Не брали. Хотя читали про них. Удивились, почему черви побрезговали», - поделились в комментариях любители тихой охоты.
Как сообщается в открытых источниках, ранее золотистый боровик считался широко распространённым американским видом, от Канады до Мексики. Однако последние десятилетия уверенно завоёвывает Европу.
Ранее фиолетовый гриб из Красной книги обнаружили псковичи.