Общество

Золотистый боровик встретил грибник в псковском лесу

Необычные грибы обнаружил мужчина в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском».

Фото здесь и далее: Вячеслав Смирнов / «ВКонтакте»

На вопрос о названии и природе такой находки мужчине ответили, что это золотистый боровик.

«В прошлом году нашли целую полянку их. Но смутило то, что все боровики были червивые, а эти чистые. Не брали. Хотя читали про них. Удивились, почему черви побрезговали», - поделились в комментариях любители тихой охоты.

Как сообщается в открытых источниках, ранее золотистый боровик считался широко распространённым американским видом, от Канады до Мексики. Однако последние десятилетия уверенно завоёвывает Европу.

Ранее фиолетовый гриб из Красной книги обнаружили псковичи.