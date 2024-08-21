Общество

Пятнадцать тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города Великие Луки

Пятнадцать тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: Евгений Николаенков

Напомним, 24 августа Великие Луки отметили 858-летие. Великолучан и гостей южной столицы региона ожидали традиционный «Великолукский благовест» на площади Вознесения, награждение заслуженных горожан памятной медалью «Великие Луки – Город воинской славы» и благодарственными письмами главы города. Прочные и крепкие великолукские семьи наградили медалями «За любовь и верность».

В сквере имени Александра Пушкина была организована тематическая праздничная программа в рамках проекта книжного фестиваля для семейного чтения «Встречи на родине Михаила Ивановича Семевского» под названием «Всё начинается с семьи». В Петровском парке состоялась ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Также великолучан и гостей города ждали фестиваль «Великолукский ранет», игровые площадки, фольклорные зарисовки, книжная аллея с представленными там известными издательствами Москвы и Петербурга, фотозоны и мастер-классы.

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Кроме того, была организована гастрономическая площадка с угощениями. На летней эстраде прошли концертные программы, также организовали множество спортивных мероприятий.

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Завершился День города ночным свечением аэростатов на площади Матросова.