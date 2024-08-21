Общество

Международная научно-практическая медицинская конференция пройдет в Пскове

Международная научно-практическая медицинская конференция пройдет в Пскове 28 августа в рамках Дней Витебской области. Мероприятие состоится с участием высококвалифицированных специалистов ведущих учреждений здравоохранения Псковской и Витебской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работа конференции пройдет на двух площадках: в Псковской областной клинической больнице и Псковском областном клиническом онкологическом диспансере.

Научно-практический семинар «Малоинвазивные технологии в хирургии» пройдет в Псковской областной клинической больнице. В рамках мероприятия главный врач Витебского областного клинического специализированного центра, главный внештатный проктолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Валерий Денисенко проинформирует о состоянии и перспективах развития колопроктологической службы.

Об особенностях реконструктивно-восстановительных оперативных вмешательств расскажет заведующий проктологическим отделением этого же учреждения, главный внештатный специалист по проктологии Главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Константин Цыплаков.

С новым подходом в лечении ряда патологий участников семинара познакомит врач-хирург хирургического отделения Витебского областного клинического специализированного центра Эдуард Денисенко. Кроме того, специалисты обсудят технические вопросы в области лапароскопической герниопластики.

Практической частью семинара станет проведение двух малоинвазивных операций с участием врачей Витебской городской клинической больницы №1 и Псковской областной клинической больницы.

На площадке Псковского областного клинического онкологического диспансера также пройдет научно-практический семинар. Здесь развернутся дискуссии с участием псковских и витебских врачей на тему современных подходов в лечении онкологических заболеваний.

Так, заведующий онкогематологическим отделением Витебского областного клинического онкологического диспансера Николай Катин поделится опытом Витебской области в разработке и клиническом применении CART-T клеток в онкогематологии.

О выявлении рака на ранних стадиях путем диагностики PanTum Detect и технологии EDIM расскажет биолог, руководитель группы молекулярно-цитогенетических исследований клинико-диагностической лаборатории Витебского областного клинического онкологического диспансера Юлия Костина.

В рамках семинара также будет проведена лапароскопическая резекция желудка. Хирургическое вмешательство выполнят врач-хирург онкоабдоминального отделения Витебского областного клинического онкологического диспансера Максим Дятко и врачи Псковского областного клинического онкологического диспансера.