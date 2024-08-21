Общество

Псковские специалисты проведут ярмарку трудоустройства в Витебской области

Ярмарка трудоустройства, которую организуют псковские специалисты, состоится в Витебской области Республики Беларусь осенью 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: пресс-служба областного центра занятости населения Псковской области

В рамках Дней Витебской области Псков 28 августа посетила делегация комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь.

Глава комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Борис Ефремов и его заместитель Светлана Зиновьева в сопровождении псковских коллег, председателя регионального комитета по труду и занятости Алены Труновой и замглавы ведомства Яны Васюцкой побывали в молодежном кадровом центре, где познакомились с разработками организациями и ее практиками по трудоустройству молодежи.

«Очень понравился молодежный центр. Это фундамент для подготовки своих трудовых ресурсов, то, что существует отдельная площадка, где под эгидой молодежного движения проводится разная работа, мастер-классы — все это очень интересно», — отметил глава комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Борис Ефремов.

После этого делегация посетила кадровый центр «Работа России», где состоялся круглый стол. По его итогам была достигнута договоренность о проведении псковскими специалистами ярмарки трудоустройства в Витебской области, на которой белорусским гражданам предложат вакансии от ведущих работодателей южных районов Псковской области, нуждающихся в закрытии кадровой потребности.

Как подытожил Борис Ефремов, у псковской и витебской службы занятости схожие задачи и проблемы, поэтому сотрудничество и обмен опытом по этой линии будут взаимовыгодными.