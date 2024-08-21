Общество

Подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Псковской и Витебской областями

План мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между Витебской и Псковской областью подписали 29 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

План мероприятий по реализации соглашения между Витебским областным исполнительным комитетом и правительством Псковской области о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях подписали премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее Роман Головченко и Михаил Ведерников обсудили расширение сотрудничества.