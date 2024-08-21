Общество

Премьер-министр Белоруссии посетил выставку отечественной техники в Пскове

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил мероприятия в рамках Дней Витебской области в городе Пскове 29 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятия проводятся второй раз в соответствии с Планом мероприятий по реализации соглашения между правительством Псковской области и Витебским областным исполнительным комитетом.

Дни регионов проводятся ежегодно по очереди каждой из сторон. Первые Дни Витебской области в городе Пскове состоялись в сентябре 2022 года.

Во время Дней Витебской области в Пскове проходят: ярмарки-торговли витебских товаропроизводителей, презентации работы студенческих отрядов Витебской области, множество интерактивных игр, мастер-классов, презентации туристического потенциала Витебской области, ярмарки мастеров народных ремесел, выставки крупногабаритной техники и предприятий Витебской области. Также организована концертная программа творческих коллективов Витебской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко и в сопровождении председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Субботина принял участие в осмотре выставки крупногабаритной техники, производимой в Республике Беларусь, и стенда промышленного потенциала Витебской области.

Также делегация посетила площадку «Витебского подворья».