Общество

Михаил Ведерников и Роман Головченко почтили память защитников Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко почтили память защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония состоялась у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове в четверг, 29 августа. В памятном мероприятии также приняли участие вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители ряда белорусских министерств, органов власти региона и другие официальные лица.

В знак уважения к мужеству и героизму воинов Красной Армии почетный караул возложил к Вечному огню гирлянду воинской славы.

Затем Михаил Ведерников и Роман Головченко вместе с другими официальными лицами принесли к монументу цветы. В завершение под звуки метронома участники мероприятия почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

Напомним, в рамках официального визита в Российскую Федерацию состоялась встреча премьер-министра Романа Головченко и губернатора Михаила Ведерникова, на которой подтверждены договоренности об укреплении сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь.