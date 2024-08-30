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Общество

Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов

06.09.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

В ходе трехдневного голосования общественную безопасность на избирательных участках совместно с полицией обеспечивают сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

Кроме того, с целью оперативного реагирования на возможные сообщения о происшествиях маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения голосования.

Центром лицензионно-разрешительной работы управления осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства Российской Федерации в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности.

В период подготовки к выборам сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в работе межведомственных комиссий по обследованию мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения установленных требований к инженерно-технической укрепленности, антитеррористической безопасности и обеспечения безопасности граждан.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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