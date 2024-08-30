Общество

Раритетные плакаты представлены на выставке об истории избирательного процесса в псковском Доме офицеров

Глава города Пскова Борис Елкин и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов посетили избирательный участок N26 и выставку «История избирательного процесса в плакатах», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выставка организована на втором этаже Дома офицеров.

«Экспонаты, которые представлены на выставке, экспонировались в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Мы, естественно, воспользовались этим банком уникальных плакатов и подготовили такую выставку как раз по голосованию, которое проходит сейчас в Псковской области», - рассказал председатель избирательной комиссии.

На выставке представлены работы, начиная с начала ХХ века и заканчивая началом 2000 годов.

«Есть несколько раритетов, уникальных плакатов, которые выполнялись для наших избирателей в период проведения выборов на кампании, в которой принимала участие Элла Памфилова, которая сейчас возглавляет центральную избирательную комиссию России», - добавил Игорь Сопов.

Напомним, выставка будет работать до 9 сентября включительно.