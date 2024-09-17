На должность зампредседателя Арбитражного суда Псковской области рекомендована Светлана Циттель. Решение опубликовано на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области.
Напомним, Федор Тимаев, руководивший региональным Арбитражным судом с ноября 2014 года, в январе 2024 года получил должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (в Саратове).