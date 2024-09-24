Общество

Представители Псковской области борются за звания лучших в стране учителей и воспитателей

Учитель физики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов и музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок» Тямшанской гимназии Псковского района Ольга Павленко представляют Псковскую область в заключительных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Ранее они стали победителями региональных профессиональных конкурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит в Саратове. За звание лучшего учителя здесь соревнуются почти 90 педагогов городских и сельских школ из разных уголков страны с разным опытом и стажем.

Первый тур включает проведение урока и педагогическое интервью. 20 лауреатов пройдут во второй тур, где будут определены победители.

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» проходит в Подмосковье. В нем принимают участие 87 лучших представителей сферы дошкольного образования со всей страны: воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, старшие воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования.

Первый тур заключительного этапа состоит из 2-х испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй тур включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам этих испытаний определят победителей и призеров конкурса.

В финале конкурсов претенденты на победу встретятся на площадке образовательного центра «Взлет» в Московской области. Там они примут участие в конкурсных испытаниях в двух форматах: в индивидуальном как профессионалы в своем направлении и в командном, где им предстоит взаимодействие в поисках решений общепедагогических задач.

Отметим, что в региональном этапе конкурса «Учитель года России» принял участие 21 педагог со всей Псковской области. За звание «Воспитатель года России» боролись 20 специалистов. Также в профессиональных испытаниях приняли участие 9 психологов и 12 дефектологов. Все они являются победителями муниципальных конкурсов.

Конкурсы «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель-дефектолог года России», «Педагог-психолог России» проводятся с целью дальнейшего развития региональной системы образования, поддержки приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе, совершенствования профессионального мастерства педагогов, выявления и распространения успешных педагогических практик в регионе.