Общество

Псковичи всех возрастов могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами»

Принять участие в VIII Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами» могут все жители Псковской области. Победители получат дипломы и памятные призы и будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Гимн России понятными словами» - это творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны, развитие любви к Родине и гордости за свою страну. Участникам необходимо выбирать из текста гимна России слова, в значении которых не уверены. Затем им предстоит обратиться к толковым и этимологическим словарям русского языка, чтобы найти иллюстрации и примеры использования этих слов в литературе, кинематографе и личной жизни. лучшими станут те работы, которые способны помочь глубже понять смысл главной музыкальной композиции нашей страны.

В Конкурсе представлены четыре возрастные категории и три номинации:

текстовое объяснение слова из гимна России;

видеоролик или мультфильм о слове из гимна России;

видеоролик о выявлении общего смысла и идеологического наполнения в содержании гимна России и гимна своей малой Родины.

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты и благодарности. Победители, которых выберет экспертный совет и почётное жюри, получат дипломы и памятные призы и будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Приём работ проходит до 25 октября на сайте.