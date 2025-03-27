Культура

Всемирный день театра отмечается 27 марта

Всемирный день театра (англ. World Theatre Day) установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра, МИТ (англ. International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Деятельность Международного института театра, согласно его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира».

МИТ был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли и романиста и драматурга Джона Пристли. Целью создателей МИТ было построение организации, которая вместе с ЮНЕСКО будет решать задачи в области культуры, образования и искусства, стремясь повысить статус представителей исполнительских искусств.

Сегодня Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира. Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета.

Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Оно переводится более чем на 50 языков, читается десяткам тысяч зрителей перед спектаклями в театрах по всему миру и печатается в сотнях ежедневных газет. Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 1889—1963).

Также по инициативе МИТ в честь праздника проводятся различные форумы, конкурсы, презентации, фестивали с целью продвижения театрального вида искусства по всему миру.

Как известно, слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические образы.

Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных зрителей, пишет calend.ru.

Конечно же, по случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.