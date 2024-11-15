Общество

Вакансия заместителя председателя Арбитражного суда открылась в Псковской области

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области, сообщается на сайте коллегии.

Заявления и документы принимаются от претендентов на должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) по адресу: 125993, Москва, улица Баррикадная, 8, строение 4, кабинет №105.

Последний день приема документов – 16 декабря. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Напомним, ранее на эту должность претендовали председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области Владимир Орлов и исполняющая обязанности заместителя председателя Светлана Циттель.

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В итоге к назначению была рекомендована Светлана Циттель.

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11 октября на должность председателя Арбитражного суда Псковской области была назначена Любовь Алексеева.