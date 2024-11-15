Псковская область вошла в число лучших регионов РФ по скорости тушения лесных пожаров

Псковская область вновь вошла в пятерку регионов России по ликвидации лесных пожаров в первые сутки. Об этом на пресс-конференции «Итоги пожароопасного сезона-2024, подготовка к сезону-2025» сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в верхних строчках рейтинга также находятся Московская, Вологодская, Нижегородская области и Краснодарский край.
Отметим, Псковская область на протяжении нескольких лет показывает отличные результаты по оперативному тушению пожаров. С 2011 года на территории Псковской области создана, эффективно используется и совершенствуется система видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». Использование этой системы позволяет сократить среднюю площадь обнаружения и ликвидации лесных пожаров, а также оперативно ликвидировать возгорания. Сейчас круглосуточный контроль охватывает более 90% площади лесов в регионе.
Кроме того, в регионе в рамках национального проекта «Экология» в этом году завершена масштабная работа по полному укомплектованию техникой областного Противопожарного лесного центра. При поддержке федерального центра в Псковскую область поставлены пожарные автоцистерны, автобусы, полуприцеп к седельному тягачу и вездеходы. Всего в этом году на приобретение лесопожарной техники из средств федерального бюджета выделено более 94 млн рублей.
Напомним, весной этого года году Рослесхоз положительно оценил готовность Псковской области к пожароопасному сезону.