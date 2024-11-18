Общество

Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев.

«Большие физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, и как следствие - возникновение грыж межпозвоночных дисков. Это может вызвать сильные боли», - сказал он.

Врач порекомендовал придерживаться умеренности и при возникновении болей ограничивать физическую активность, чтобы дать организму отдохнуть и восстановиться. При сохранении болевых ощущений в спине длительное время, по его словам, необходимо обратиться к врачу, пишет РИА Новости.