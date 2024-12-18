Общество

«Палкой и веревкой»: Михаил Ведерников назвал эффективные механизмы работы с нерадивыми подрядчиками

Эффективные механизмы работы с нерадивыми подрядчиками назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

Задержка строительства и капремонта объектов в Псковской области, в том числе срыв сроков сдачи школ №2 и №23 в городе Пскове после ремонта, происходят в большой степени из-за недобросовестности подрядчиков. По мнению псковского губернатора, эффективные методы борьбы с такими подрядчиками остаются прежними.

«Палкой и веревкой. Пока больше ничего другое не работает», - поделился Михаил Ведерников «рецептом» взаимодействия с подрядчиками.

Программу «Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 декабря, в 13.00.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.