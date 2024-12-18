Общество

Михаил Ведерников: Крыму и Алтаю крупно повезло

Как выстраиваются взаимоотношения с митрополитом Крымским и Симферопольским Тихоном и губернатором Республики Алтай Андреем Турчаком, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Я хочу сказать, что и Крыму, и Алтаю крупно повезло. С владыкой (Тихоном - ред.) мы продолжаем общаться, и по многим направлениям он остается добрым и серьезным другом для Псковской области. Она для него не чужая, она для него родная, поэтому регион он не бросает. А Андрею Анатольевичу (Турчаку - ред.) я говорил: "О таком сенаторе, как ты, регион может только мечтать"», - поделился глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что Андрею Турчаку «надо отдать должное», поскольку он выполнил целый ряд обещаний перед регионом, которые мог бы и не выполнять, поскольку у него изменился статус. «Несмотря на новый статус, он очень внимательно и щепетильно относится ко всем обещаниям, которые давал. Мы на днях созванивались и вместе с Минфином разговаривали, и с Минтрансом разговаривали. Поэтому нормальные человеческие отношения никуда не уходят», - заверил губернатор.

В ходе эфира глава региона рассказал, что Андрей Турчак в свою очередь тоже обращается за советом по некоторым вопросам. «В том числе недавно обращался с вопросом по мусорной тематике, для Республики Алтай он актуален. Где-то с точки зрения туризма опыт республики для нас интересен. Поэтому я думаю, что мы будем дружить, в том числе, регионами», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Позже, на выборах, он был избран главой региона.

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Решением священного Синода РПЦ от 11 октября 2023 года Тихон был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии.

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«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.