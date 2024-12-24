Общество

Достойные результаты: как изменились Великие Луки в 2024-м

В конце уходящего года принято подводить итоги, вспоминать наиболее яркие и значимые события — как личные, так и общественные. Ранее мы уже рассказывали, каким 2024-й выдался для сфер образования, культуры и спорта Великих Лук. На этот раз представляем вашему вниманию общие результаты, которых достигла южная столица за прошедшие 12 месяцев.

Как росла экономика, какими достижениями могут гордиться великолучане, что сделано в части благоустройства, развития коммунальной сферы и жилищного строительства — в материале Псковской Ленты Новостей.

Рост экономики

Результаты социально-экономического развития города, достигнутые в 2024 году, можно с уверенностью назвать достойными. Добросовестная работа коллективов промышленных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса, а также оптимальные условия, созданные для их развития и роста производительности труда, позволили Великим Лукам упрочить свой статус одного из крупных промышленных центров Северо-Запада России.

Только за 10 месяцев 2024 года общий объём произведённых и отгруженных товаров, а также выполненных собственными силами великолукских предприятий услуг вырос на 23,9% к аналогичному периоду 2023-го. В том числе по обрабатывающему сектору рост составил 20,2%. Оборот по крупным и средним предприятиям вырос на 23,5%.

Существенный рост основных экономических показателей свидетельствует о высокой прибыльности работы предприятий города. Это, в свою очередь, обеспечивает значительные, стабильные отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе городской, и, конечно, способствует росту доходов трудящихся.

Средняя номинальная начисленная заработная плата великолучан в октябре выросла по сравнению с 2023-м годом на 29,5%. На начало сентября она составляла почти 60 тысяч рублей. Уровень безработицы в городе минимальный — порядка 0,23%.

«Социально-экономическое развитие – это понятие, включающее все сферы жизнедеятельности. Все они естественным образом взаимосвязаны между собой: динамичное развитие одной отрасли влечёт за собой развитие другой. Эффективная работа производственных предприятий Великих Лук обеспечила пополнение городского бюджета, и это позволило нам полностью выполнить социальные обязательства, направить значительный объём средств на реализацию программ и проектов, нацеленных на планомерное развитие сферы образования, культуры, спорта, поэтапную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и в целом улучшение условий жизни наших граждан», - отметил глава Великих Лук Николай Козловский в видеообращении к жителям.

Качественные знания и достойное воспитание

Особое внимание традиционно уделялось образованию, как ключевой сфере, от работы которой зависит будущее города и страны в целом. Руководство Великих Лук подчеркивает: только высокообразованная, патриотически воспитанная молодёжь сможет достойно продолжить работу по дальнейшему устойчивому развитию.

Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на проведение ремонтов образовательных учреждений. В этом году были выполнены необходимые ремонтные работы в 10 школах города и 10 детских садах, а также в детско-юношеских школах и учреждениях дополнительного образования. Помимо этого, было закуплено новое технологическое оборудование.

Смотрите также Время подводить итоги: как меняется сфера образования Великих Лук

Целенаправленная работа по созданию благоприятных условий для организации образовательного и воспитательного процессов, а также трудовой деятельности педагогов приносит весомые положительные результаты: учителя и учащиеся великолукских школ ежегодно добиваются успехов, каждый раз подтверждая высокий уровень великолукского образования.

Итоги единого государственного экзамена в этом году достигли показателей выше общероссийских по ряду предметов. Заметным стал рост среднего балла по профильной математике: он достиг 68,6 балла. Восемь выпускников 2024-го года получили максимальные 100 баллов по литературе, химии и биологии. Более 70 человек набрали свыше 90 баллов, ещё 238 учащихся показали результат выше 80 баллов.

Хорошо великолукские школьники показали себя на всероссийских мероприятиях. Учащиеся городских школ вошли в число лучших на олимпиадах по обществознанию и истории, стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» и всероссийского конкурса сочинений.

«Все эти результаты достигнуты благодаря труду наших уважаемых педагогов, которые не только дают своим ученикам качественные знания и достойное воспитание, но и вкладывают в них частичку своей души», - уверяют городские власти.

Помимо этого, учителя подают учащимся замечательный пример для подражания своими победами в конкурсах регионального и федерального уровней. В 2024 году девять педагогов из Великих Лук стали победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства, 14 представителей педагогического сообщества города стали победителями регионального конкурса «Я – наставник».

Также город продолжает плотно работать в направлении патриотического воспитания молодёжи, тесно сотрудничает с общественными организациями патриотического направления, среди которых «Союз десантников Псковской области», «Объединение ветеранов войны в Афганистане «Ветафган», «Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов», «Союз возрождения Псковского края», «Патриоты Псковщины – Псковская Русь» и другие. Результатом такого взаимодействия стало появление в Великих Луках военно-патриотического спортивного клуба «Маргелов», воспитанники которого в этом году представили город воинской славы в торжественном марше на Красной площади в Москве в День воздушно-десантных войск.

Спортивная и культурная столица

Как мы рассказывали ранее, не менее результативным стал уходящий год для сферы спорта. Великолукские спортсмены достойно выступили на соревнованиях международного, всероссийского и регионального уровней, завоевали более 900 медалей разного достоинства. Благодаря мастерству и опыту тренеров, своему таланту и упорству великолучане повысили свои спортивные разряды. В городе появился ещё один мастер спорта международного класса, одиннадцать мастеров спорта, 57 спортсменов стали кандидатами в мастера спорта, 81 человек получил первый разряд, а 441 – массовые спортивные разряды.

Развитию спорта в городе способствует модернизация профильных сооружений. В 2024-м выполнен капитальный ремонт в игровом зале Дома спорта на улице Клевцова, большой объем работ проведён в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы «Атлетика».

Культурная жизнь города тоже была наполнена значимыми событиями. Прошёл цикл мероприятий в честь столетия Героя Советского Союза Александра Матросова и посвященных Году семьи. Великие Луки приняли участие в выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Великолукский драматический театр открыл 105-й юбилейный сезон, а артист учреждения Игорь Николаев удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.

Творческие коллективы и учреждения культуры южной столицы участвовали в различных конкурсах и получали заслуженные награды. Так, можно отметить камерный хор «Кант», коллективы Центральной городской библиотеки имени Семевского и Великолукского драматического театра.

Здания учреждений культуры регулярно обновляют - в этом году был проведён ремонт входной группы библиотеки имени Семевского.

Вклад в благоустройство

Продолжается и работа по планомерному развитию городской среды, созданию и поддержанию комфортных условий для проживания горожан. «Очень важно, чтобы в домах великолучан всегда были вода, свет и тепло, дворовые и общественные территории были благоустроенными, а скверы и парки ухоженными и современными. Это улучшает настроение людей, создаёт общий позитивный жизненный настрой, положительно влияет на мышление, здоровье, желание работать и принимать участие в общественной жизни», - подчеркнул Николай Козловский.

В частности, в этом году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» был благоустроен парк в северной части острова Дятлинка. Теперь жители и гости города могут отдыхать живописном месте на берегу реки. А в сквере на улице Вокзальной появились современный пешеходный фонтан и игровые зоны. В следующем году преобразятся пешеходная зона у дома № 86а на проспекте Гагарина и городской пляж — эти территории стали победителями голосования за новые объекты благоустройства.

Кроме того, в Великих Луках отремонтировали 19 дворов и один проезд, выполнили ремонт восьми тротуаров и 22 участков городских дорог. В результате развития практики инициативных проектов были обустроены два тротуара, а также парковочные места в северном микрорайоне. Итогом активной работы территориальных общественных самоуправлений стала реализация 15 проектов.

Смотрите также Комфортная дворовая среда

В формировании списка приоритетных для ремонта территорий традиционно принимают участие депутаты Великолукской городской Думы, общественные советники главы Великих Лук и сами жители. Кроме того, в городе ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучший двор», «Лучший дом» и «Лучший подъезд», во время подготовки к которым горожане наводят красоту в местах своего проживания, а после получают заслуженные награды.

Современная застройка

Еще одной важной сферой для развития города и создания комфортной городской среды является жилищное строительство. Благодаря слаженной работе городских властей, застройщиков и работников жилищно-коммунальных служб в Великих Луках создаются новые возможности для строительства и ввода нового жилья.

На сегодняшний день именно за счет современной городской застройки преобразились многие районы Великих Лук. Например, улицы Ставского, Сибирцева и Розы Люксембург, где раньше было большое количество ветхого и аварийного жилья. Всего с 2019 по 2024 год было введено в эксплуатацию 714 жилых домов, площадь которых составила более 136 000 квадратных метров. Из них 692 дома индивидуального строительства и 22 многоквартирных, что составляет более 750 квартир площадью свыше 39 000 квадратных метров.

Фото: администрация города

В настоящее время на территории муниципального образования ведется строительство еще 9 многоквартирных домов: на улице Пескарева, Вокзальной, Льва Толстого, Садовой, Комсомольской, Гражданской, Сибирцева. Причём это не просто дома, а именно полноценные многоквартирные комплексы с благоустроенной территорией и парковочными зонами. Рядом появляются объекты торговли.

Расширение объёмов жилищного строительства способствует развитию сопутствующей инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности города.

Модернизация сферы ЖКХ

Продолжается модернизация коммунальных предприятий, в том числе «Водоканала» и «Тепловых сетей», которые подают в дома великолучан чистую воду и тепло. Значительная ответственность на них лежит в зимний период, к которому они традиционно активно готовятся в летние месяцы.

В рамках подготовки к началу отопительного сезона 2024-2025 был выполнен большой объем работ. Для повышения надежности теплоснабжения предприятия и подрядные организации проводили текущий и капитальный ремонты трубопроводов, котельного оборудования, зданий и сооружений, организовали техническое обследование, диагностику, освидетельствование и необходимые экспертизы.

Специалисты «Водоканала» переложили несколько кольцевых водоводов для снижения аварийности на водопроводной сети, провели ежегодное водолазное обследование и чистку речного дна на водозаборе из реки Ловати.

Смотрите также Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону

Большая ответственность лежит на предприятиях, с которыми заключены муниципальные контракты. Так, «Дорожно-строительное управление города Великие Луки» в рамках муниципального контракта обеспечивает комплекс работ по текущему ремонту, в том числе локальными картами, асфальтобетонного покрытия на участках городских дорог. «Спецавтохозяйство» занимается содержанием улично-дорожной сети и иных проездов, зимой эта компания, в частности, очищает городские улицы от снега, распределяет пескосоляную смесь на дорогах и тротуарах. В обязанности «Зеленхоза» входит благоустройство скверов, парков и набережных, которые также должны быть комфортными для горожан в любое время года.

Управляющие организации города в свою очередь ответственно подходят к содержанию общедомового имущества. В этом году в великолукских многоэтажках выполняли текущий ремонт кровель, фасадов, панельных швов, балконов, подвальных и прочих помещений. Сотрудники УК также занимаются поддержанием порядка на придомовых территориях и другими вопросами в своей компетенции.

В уходящем году в Великих Луках произошло много других положительных изменений, полный список которых сложно уместить в один материал. И каждое из них напрямую касается населения, которому становится комфортнее жить и трудиться на благо родного города. В 2025-м южная столица намерена добиться ещё больших успехов в приоритетных отраслях, продолжить реализацию социально значимых проектов и стать ещё более уютной и благоустроенной.

Ульяна Лаблюк