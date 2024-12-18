Культура

Люди искусства: культурные итоги Великих Лук-2024

Великие Луки обладают богатым культурным наследием, которое бережно хранят и приумножают. В городских учреждениях культуры и дополнительного образования на данный момент насчитывается 33 творческих коллектива, из которых 21 имеют почетные звания «народный», «образцовый» и «заслуженный».

Псковская Лента Новостей вспоминает самые выдающиеся достижения великолучан и наиболее знаковые события культурной жизни города за прошедшие 12 месяцев.

Творческие и успешные

В январе комитет культуры администрации Великих Лук возглавила обладательница Почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко, что, безусловно, стало одним из самых значимых событий начала года. Осенью вокальный ансамбль «Традиция» под её руководством одержал победу во Всероссийском фестивале «Хранимые веками». Великолучанки взяли главный приз в номинации «Лучшая песня о малой Родине», исполнив композицию «Золотые три лука». Слова к песне написала Наталья Шитова, а музыку - Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств Псковской области Альбинас Циплияускас.

В данном фестивале продемонстрировали свои таланты и другие творческие коллективы Городского Дома культуры имени Ленина: молодежный театр «Трубадур» (руководитель Ольга Леонова) представил песню «Великие Луки», автор - Владимир Мазур, аранжировка Альбинаса Циплияускаса, ВИА-группа «Дело Непенина» (руководитель Сергей Капаев) исполнила авторскую песню «Скобарская».

В конкурсной программе X Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София - 2024», которая традиционно проходит в формате Всероссийской сетевой акции, великолукские коллективы также завоевали награды. В частности, были отмечены вокальный ансамбль «Традиция», ансамбль русских народных инструментов «Забава», эстрадный ансамбль «Экспресс» и другие участники, представлявшие культурную сферу города.

В этом году Заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант» (руководитель Юлия Штонда) стал лауреатом I степени и обладателем сертификата грантовой поддержки в сумме два миллиона рублей на Всероссийском фестивале - конкурсе любительских творческих коллективов от Северо-Западного федерального округа национального проекта «Культура».

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова.

В рамках нацпроекта «Культура» Заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант» выступил с циклом концертов, которые прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Смоленске и городе Великие Луки. Кроме того, солистки заслуженного коллектива стали лауреатами Всероссийского конкурса «Славься Русь - Отчизна моя!».

В честь 40-летия со дня основания хор получил благодарственное письмо правительства Псковской области за большой вклад в сохранение традиций хорового искусства, активное участие в культурной жизни региона.

Образцовый хореографический коллектив «Жемчужина» принял участие в 20-м Международном конкурсе хореографического искусства «Золотой каблучок» в Санкт-Петербурге с 24 по 27 марта, где получил награды в четырёх номинациях, благодарственные письма и специальный приз «Лучшему руководителю» - Виктории Лучшевой.

Воспитанница Образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» (руководитель Мария Глазычева) Василиса Глазычева, по итогам танцевального сезона 2023-2024 возглавила рейтинг ТОП-6 лучших танцоров России по латиноамериканской программе в категории 10-11 лет. За победу в рейтинге Василисе был вручен диплом от президента Российского танцевального союза, Народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ Станислава Попова.

Две юные великолучанки - Марина Пчеловодова, солистка школы вокала «Соло» (руководитель Светлана Фетисова) Дома культуры Ленинского Комсомола, и Варвара Архипова, - стали участниками телевизионного концерта-фестиваля «Счастье есть». Обе солистки стали победителями: Марина Пчеловодова в номинации «Яркое исполнение эстрадной песни», Варвара Архипова - «Певица года».

В 2024 году состоялись концерты, посвящённые юбилейным датам творческих объединений города Великие Луки: 15-летие отметил Образцовый коллектив театр детской песни «Летний дождь» (руководители Елена Цыганкова, Оксана Рахманова), полувековой юбилей праздновал уникальный, единственный в области Народный коллектив мужской хор ветеранов войны и труда (руководитель Татьяна Случаева).

От мала до велика

2024-й год выдался весьма насыщенным для педагогов и воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Основной показатель высокого профессионального уровня работы учащихся и преподавателей ДШИ – это активное участие и победы в конкурсах и фестивалях различного уровня. Учащиеся учреждений ДШИ в 2024 году приняли участие в 139 областных, региональных, международных, всероссийских творческих конкурсах. Всего дипломов: гран-при - 21, лауреаты I, II, III степени - 453.

Лучшие из них каждый год становятся стипендиатами муниципальной премии им. М. П. Мусоргского, лауреатами премии «Юные дарования Псковщины» и призерами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». По итогам 2024 года обладателями ежегодной муниципальной премии среди ДШИ города стали 10 человек, 2 - лауреатами премии «Юные дарования Псковщины», 3 - победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

Семь юных великолучан по результатам отбора вошли в состав Детского хора России от Псковской области. Это представители Детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусоргского Анастасия Шилкина, Анна Иванова, Полина Сукач, солистки образцового коллектива детского хора «Вдохновения» (руководитель - Заслуженный работник культуры Псковской области Любовь Румянцева) и Мария Куранова, солистка образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» (преподаватель Елена Цыганкова). Также в состав хора вошли Ульяна Панфилова и Дмитрий Ефимов, солист образцового коллектива хора мальчиков (руководитель Юлия Штонда) Детской школы искусств «Центр» и Варвара Ефанова, солистка хора (руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Рекель) Детской школы искусств.

В Пскове в декабре прошли съемки легендарной программы «Играй, гармонь», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых принял участие Народный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница» (художественный руководитель Маргарита Амирханян, хормейстер Елена Баженова).

В апреле 2024 года в Детской школе искусств «Центр» состоялась III Международная конференция, посвященная 185-летию со дня рождения М. П. Мусоргского. Учреждение гордится своими воспитанниками: юные великолукские скрипачки Ольга Ключина и Екатерина Родионова стали победителями III Международного литературно-музыкального конкурса «Olive Branch» - «Оливковая ветвь» в разных возрастных категориях.

Обладателями стипендии Псковской области для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства стали выпускники Детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусорского, ныне студенты Российской академии музыки им. Гнесиных: Алина Лексунова и Анастасия Куклина.

А 20-летняя вокалистка Анастасия Ахметова, выпускница Детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусоргского по классу фортепиано, представила Псковскую область в вокальном конкурсе на федеральном телеканале «Звезда - 2024».

На данный момент в городе функционируют пять учреждений культуры и четыре учреждения дополнительного образования, каждому из них есть чем гордиться. Успехи творческих великолучан отмечают на международном, всероссийском, региональном и муниципальном уровнях.

В Великих Луках в этом году состоялся ежегодный городской конкурс среди работников сферы культуры. Победителей выбирали по нескольким номинациям: «Профессионализм и мастерство», «Образец педагогического мастерства», «Хранитель культурного наследия и традиций», «Мастерство управления учреждением».

Среди обучающихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования прошел ежегодный городской конкурс на присуждение премии имени М. П. Мусоргского «За высокие творческие достижения». Комиссия выбрала самых достойных детей в номинациях «Музыкальное искусство» (инструментальное и вокальное исполнительство) и «Изобразительное искусство».

На радость жителям

Представители культурной сферы Великих Лук принимают активное участие в значимых событиях, праздничных и торжественных мероприятиях на территории города и за его пределами. 27 июня 2024 года в Москве состоялась презентация города Великие Луки в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В конце августа великолукские артисты порадовали своими выступлениями гостей выставки «Россия начинается здесь» в Пскове, в ходе которой состоялась презентация города на Ловати. На главной сцене выступили вокальный ансамбль «Традиция», хореографические коллективы «Жемчужина», «Белые росы», фольклорный ансамбль «Заряница», театр детской песни «Летний дождь», солисты Роман Зимин, Алина Жолобова, Сергей Капаев. На малой сцене талантливые великолучане организовали мастер-классы по изготовлению свечей, раскрашиванию аэростатов и наливных яблок, а также развлечения для самых маленьких гостей выставки.

Ярким гала-концертом с участием жителей Великих Лук завершился Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвященный 225-летию А.С. Пушкина, в Пушкинских Горах. По результатам конкурсных просмотров великолукский фольклорный ансамбль «Заряница» получил звание лауреата III степени в номинации «Инсценировка сказки», а участница ансамбля Алиса Баранова стала лауреатом I степени в номинации «Живое слово».

Событийная повестка Великих Лук тоже насыщена выступлениями местных артистов. 24 августа 2024 года Великие Луки отметили 858-летие. В День города была подготовлена разнообразная программа. Великолучан и гостей южной столицы региона ожидал традиционный «Великолукский благовест». В сквере имени Александра Пушкина была организована тематическая праздничная программа в рамках проекта книжного фестиваля для семейного чтения «Встречи на родине Михаила Ивановича Семевского» под названием «Всё начинается с семьи».

I Фестиваль «Великолукский ранет» масштабно развернулся в парке «Петровский». Там был высажен яблоневый сад, в закладке которого в Год семьи участвовали великолукские семьи всех поколений и возрастов. Здесь были и представители сфер культуры, образования, спорта, семьи, которые уже много лет вместе, многодетные, а также пара, связавшая себя узами брака в день 858-летия Великих Лук.

Программа фестиваля включала в себя ярмарку «Город мастеров», которая также проходила в Петровском парке. В ней приняли участие порядка 70 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов Псковской области, Республики Беларусь и других регионов России. На ярмарке были представлены сувенирные изделия, украшения, кухонная утварь, выполненные в различных техниках и материалах.

В завершение дня воздухоплаватели города Великие Луки на площади Матросова создали воздушную неповторимую атмосферу. Великие Луки - столица российского воздухоплавания. Именно поэтому для всех великолучан и гостей праздника пилоты подняли оболочки ярких аэростатов. А на центральной сцене города выступил российский певец, музыкант, композитор - Денис Клявер.

1 июля 2024 года на территории муниципального образования «Город Великие Луки» состоялся Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной с участием Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко». В фестивале приняли участие творческие коллективы города Великие Луки.

В учреждениях культуры города Великие Луки проходят концерты как с участием знаменитостей, так и местных артистов. Коллективы в городе разноплановые, есть, к примеру, рок-группа V.V. and BanD, которая в этом году отпраздновала 20-летие концертом в Городском Доме культуры имени Ленина. Кстати, песня великолукских музыкантов стала саундтреком к документальному фильму «Дорогами памяти: Московское ополчение», который вышел на историческом канале «365 дней ТВ».

Театральные инициативы

В городе кипит не только концертная, но и театральная жизнь. В этом году Великолукский драматический театр открыл 105-й сезон. Учреждение много лет радует зрителей новыми постановками и победами на всероссийских конкурсах.

Летом ВДТ получил диплом участника и благодарственное письмо Министерства культуры Республики Башкортостан на закрытии XXI Фестиваля театров малых городов России в Уфе.

Спектакль великолучан «Богатые невесты» (режиссер Алексей Шавлов) был отобран для участия в IX международном театральном фестивале, который собрал коллективы из России, Белоруссии и Казахстана. Показ состоялся 26 сентября на большой сцене Смоленского государственного академического драматического театра им. А.С. Грибоедова. В данном фестивале великолукский театр участвовал второй раз. В 2022 году спектакль «Ксения Петербургская» (режиссер Дмитрий Егоров) собрал множество похвальных отзывов от жюри и зрителей, а также призов.

Артист Великолукского драматического театра Игорь Николаев в этом году был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Он работает в учреждении с 1988 года, за это время сыграл много интересных ролей, получал почетные грамоты комитета Псковской области по культуре, неоднократно отмечался на различных фестивалях, преподавал в театральной студии. Сегодня Игорь Николаев продолжает делиться секретами мастерства с молодыми коллегам - театр каждый год пополняется новыми артистами.

Приезжают в Великие Луки и театралы из других городов. В ноябре в городе состоялся фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша», посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Подобное мероприятие прошло в регионе впервые. Талантливые молодые актеры со всей страны привезли на юг области свои лучшие постановки, а опытные мастера театрального искусства провели полезные мастер-классы для юных артистов и педагогов. За 4 дня фестиваля его посетили 1540 человек.

В октябре в Доме культуры Ленинского Комсомола прошёл молодежный театральный проект «ТЕАТР 24», в ходе которого сценаристам, режиссерам и актерам предстояло самостоятельно подготовить спектакль за 24 часа. Во время творческой лаборатории участники писали сценарии, создавали реквизит, проводили репетиции и представляли готовые постановки.

Шаг в бессмертие

Особое внимание в городе воинской славы уделяется датам, связанным с военной историей. 17 января Великие Луки отметили 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в городе прошли возложения цветов, митинги, концерты, в учреждениях образования организовали тематические занятия и экскурсии, студенты почтили память павших бойцов лыжным походом.

В феврале состоялись патриотические мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Также горожане приняли участие в митинге памяти с церемонией возложения цветов к могиле Героя и посетили гала-концерт лауреатов областного фестиваля «О Родине, доблести и славе!»

6 февраля состоялась премьера документального спектакля «Рядовой Александр Матросов» в постановке художественного руководителя Великолукского драматического театра Анны Потаповой. Этот спектакль создан на основе документальных источников и говорит на языке писем, записок, устных и письменных воспоминаний.

Детская художественная школа им. А.А. Большакова организовала областной конкурс детского творчества «Шаг в бессмертие», который стал частью большого проекта по изучению Великой Отечественной войны и знакомства подрастающего поколения с историей жизни, значимыми событиями и подвигом Александра Матросова. Конкурс проходил в двух номинациях среди детских художественных школ и школ искусств, а также между общеобразовательными школами. В нём приняли участие более 110 юных художников из 18 учебных заведений Псковской области.

Заключительным этапом большого проекта «Шаг в бессмертие» стала передвижная выставка «Юность, опаленная войной». Первыми ее увидели жители и гости Великих Лук в выставочном зале ДХШ им. А. А. Большакова «Мир искусств». Следующей культурной площадкой стала районная библиотека города Новосокольники, затем она расположилась в стенах Детской школы искусств города Невеля. К 9 мая выставка вернулась в Великие Луки и заняла достойное место в краеведческом музее.

К 79-летию Победы в Великой Отечественной войне в Великих Луках подготовили различные культурные события и патриотические акции, одной из самых масштабных стал «Диктант Победы». В праздничные дни в городе работали выставки, проходили концерты в учреждениях культуры и под окнами ветеранов, музыкальные вечера в образовательных организациях и прочие памятные мероприятия. Местные творческие коллективы и солисты к 9 мая представили клип на песню «Ехал я из Берлина» (стихи Льва Ошанина, музыка Исаака Дунаевского), в съёмках клипа был задействован паровоз Л-1846, который сейчас находится на территории локомотивного депо в Великих Луках и служит музейным экспонатом.

В День Героев Отечества великолучане вместе с жителями всей области почтили память погибших земляков у подножия памятника Александру Матросову.

В течение года в учреждениях культуры и дополнительного образования также прошёл цикл мероприятий, приуроченных Году семьи. Позади осталось много событий и памятных дат, которые сложно уместить в один материал. То же касается и всевозможных наград, которые завоевали великолучане в 2024 году. Впереди новогодние праздники, которые обещают быть насыщенными благодаря деятелям культуры, новые свершения и горизонты. Пожелаем жителям Великих Лук дальнейших успехов и достижений на благо всего региона.

Ульяна Лаблюк

* В статье использованы фото автора и комитета культуры администрации Великих Лук