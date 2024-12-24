Общество

Миллионы на кадры

В 2025 году стартуют свежие национальные проекты. Ряд из них является логичным продолжением предыдущей пятилетки, но есть и принципиально новые. Например, «Кадры», который призван укрепить связку всех уровней образования с реальным сектором экономики, нуждающимся в квалифицированных специалистах. Расходы на реализацию программ в регионах уже утверждены, и некоторые из них выглядят весьма скромно, по сравнению с остальными. Но есть и хорошие новости. Обозреватель Псковской Ленты Новостей изучила основные цифры и направления их расходования и с оптимизмом смотрит в будущее системы профобразования области.

Сегодня ситуацию с подготовкой востребованных специалистов в Псковской области можно коротко охарактеризовать так: молодежь получает образование и исчезает в неизвестном направлении. В родных пенатах остаются единицы, и далеко не каждый идёт работать по профессии. Причин тому масса — от уровня зарплат, не соответствующего притязаниям выпускников, до упавшего ниже плинтуса престижа рабочих специальностей. Мы планомерно двигались по пути популяризации «белых воротничков» и в итоге получили ожидаемый результат — острую нехватку «синих».

Однако сейчас в дефиците не только работники физического труда, но и многих других сфер деятельности. Сотни вакансий открыты в медучреждениях, компаниям требуются инженеры, школам — учителя, да что там говорить, даже журналистов днём с огнём не сыщешь. При этом их пачками выпускает наш опорный вуз, как и представителей других востребованных профессий. Получается, система образования где-то не дорабатывает.

Представители различных отраслей уже не раз говорили: одна из главных причин дефицита кадров — их некачественная подготовка. Большинство молодых людей получает образование только ради корочки, не собираясь ни дня работать по специальности, вместо этого отправляются покорять столицы или просторы интернета. Работодатели на территории Псковской области с грустью смотрят им вслед и пытаются развернуть обещанием хороших зарплат и условий труда. Но это не помогает.

Псковские предприниматели уверены, что ситуацию может изменить только одно — пересмотр подходов к преподаванию и корректировка программ в системе среднего профессионального и высшего образования. Местные бизнесмены в один голос кричат: дайте нам тех, кто реально будет работать, и прекратите выпускать никому не нужных экономистов и юристов. Обращаются напрямую в образовательные организации с конкретными запросами, но должных результатов не получают.

Наконец-то просьбы были услышаны на государственном уровне. «Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования: от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. И, конечно, здесь важно участие будущих работодателей», - заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию в феврале и анонсировал новый национальный проект «Кадры», призванный решить проблему нехватки специалистов в приоритетных отраслях. Глава государства подчеркнул, что до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий, а также решить кадровые вопросы в школах, больницах, поликлиниках, сферах услуг, туризма, в учреждениях культуры.

С января стартуют 19 нацпроектов, ещё один будет подготовлен к запуску к концу марта. Псковская область примет участие в большинстве из них, в частности, на реализацию двух мероприятий в рамках национального проекта «Кадры» заложено 7,6 млн рублей: 3,3 млн пойдёт на «Образование для рынка труда» (внедрение новых образовательных программ и инициатив, которые помогут студентам лучше подготовиться к требованиям работодателей и повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда) и 4,3 млн - на «Активные меры содействия занятости» (в помощь тем, кто решил сменить профессию или повысить квалификацию в существующей). В сравнении с расходами на другие направления общая сумма на такой важный и долгожданный проект, призванный вывести область из критического дефицита трудовых ресурсов, выглядит не слишком масштабно.

К примеру, на «Инфраструктуру для жизни» заложили 6 млрд 78,7 млн рублей, в том числе модернизацию коммунальной — 263,7 млн, формирование комфортной городской среды — 252,2 млн, региональную и местную дорожную сеть — 5 млрд 13,7 млн, меры развития дорожного хозяйства — 446,1 млн. Согласитесь, это совсем другие деньги.

Безусловно, благоустройство и состояние дорог - это очень нужная и затратная статья, как и все другие, предусмотренные будущими национальными проектами. На «Семью» для Псковской области выделили 1 млрд 515,8 млн рублей, на «Продолжительную и активную жизнь - 997,4 млн рублей. Последний, кстати, предполагает не только модернизацию первичного звена здравоохранения, борьбу с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, совершенствование экстренной медицинской помощи, но и подготовку медицинских кадров. Не секрет, что отрасль наряду с другими нуждается в квалифицированных специалистах, и 121,7 млн для решения данной проблемы явно пойдут на пользу.

В ряде других нацпроектов тоже есть подразделы, касающиеся кадровых вопросов — и это хорошие новости. Например, «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусматривает 1 млн рублей на реализацию в регионе программы «Кадры в агропромышленном комплексе». А в нацпроекте «Молодежь и дети» есть строка «Профессионалитет» - в следующем году по этому направлению Псковская область получит 113,3 млн на модернизацию профессионального образования, интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. Наряду с этим в состав нацпроекта вошли и другие мероприятия, в том числе «Создание сети современных кампусов» и «Университеты для поколения лидеров». По этим проектам финансирования для региона пока нет, но, как показала практика предыдущих лет, оно вполне может появится в обозримом будущем. Для региональной системы образования каждое из указанных направлений может стать глотком свежего воздуха.

В нацпроект «Кадры» вошли четыре федеральных проекта. Помимо тех, по которым Псковская область получит деньги в следующем году, есть ещё «Управление рынком труда» и «Человек труда». Вероятно, в последующие годы мы подключимся и к этим мероприятиям.

В целом «Кадры» очень тесно связаны с нацпроектом «Молодежь и дети», оба они призваны адаптировать молодежную политику в стране под нужды экономики и поспособствовать качественной подготовке специалистов, в которых нуждается рынок труда. Предполагается, что вестись она будет прямо со школьной скамьи.

В целом это делается уже сегодня, а в рамках будущих нацпроектов, видимо, масштабируется, подкрепится финансированием и, соответственно, даст более ощутимые результаты. Напомню, с текущего учебного года во всех школах страны, в том числе и в Псковской области, развёрнута система профориентации. Учащихся, начиная с 6 класса, знакомят с разными специальностями посредством экскурсий на заводы. Подготовка специалистов по кластеру «Профессионалитет» стартовала на базе Псковского политехнического колледжа. Благодаря взаимодействию с местными предприятиями в восьми школах области открыты аграрные классы. Это лишь малая часть мероприятий, призванных подготовить учеников к успешному трудоустройству в регионе.

Национальные проекты предыдущей пятилетки подразумевали комплекс мер для решения кадровой проблемы, в том числе «Демография», в рамках которого велась модернизация центров занятости, переобучение граждан. Благодаря «Образованию» в учреждениях СПО появились современные мастерские с новейшим оборудованием.

Судя по тому, что вопросы подготовки кадров вновь отражены сразу в нескольких нацпроектах, подобные начинания будут продолжены. В том числе и работа в части повышения производительности труда и развития технологий, которые предусмотрены нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». По нему региону пока что положено только 10,8 млн рублей на проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Конечно же, необходимо решать и другие проблемы — именно поэтому нацпроектов и программ много, и по ряду из них Псковская область получит неплохие деньги. Немного обидно, что по линии «Экологического благополучия» в 2025 году нам выделят всего 12,9 млн рублей на «Сохранение лесов». Пять других направлений в бюджете пока не фигурируют, хочется верить, что впоследствии в регион также направят деньги на оздоровление водных объектов, сохранение биоразнообразия, развитие экологического туризма и другие программы, предусмотренные новым экологическим нацпроектом. Мероприятия предыдущего дали свои плоды - за пять лет площадь восстановленных лесов выросла на 2,7 тысячи гектаров, были полностью укомплектованы техникой лесопожарные станции, расчищены самые проблемные участки реки Псковы и Псковско-Чудского озера. Кроме того, в области построили новые объекты водоснабжения, велась активная борьба со свалками.

Впереди ещё много работы по этим и другим направлениям, и её кто-то должен выполнять. Как ни крути, развивать экономику и страну без квалифицированных кадров крайне проблематично. Вопрос дефицита трудовых ресурсов сегодня стоит как никогда остро во всех сферах, и повышенное внимание к этому на государственном уровне внушает оптимизм. Важно, что к вопросу решили подойти с разных сторон — требуется и адаптация всех ступеней образования к нуждам рынка труда, и оснащение вузов и колледжей современным оборудованием, и переподготовка существующих специалистов, и поддержка работников приоритетных отраслей. Будем надеяться, что в ближайшие годы нас ждут позитивные перемены на рынке труда.

Ульяна Лаблюк