Экономика

Юрий Сорокин: Люди получают образование ради образования и не понимают, куда себя применить

Одна из причин дефицита кадров в области – то, что люди получают образование только ради образования, не собираясь работать по специальности. Об этом директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы ощущаем острый дефицит по многим специальностям, этот острый дефицит наблюдается уже последние семь-восемь лет. Отсутствие людей влияет на объемы производства», - сказал Юрий Сорокин.

Он уточнил, что встречи с псковскими организациями образования не приносят должных результатов и похожи на беседы «слепого с глухим».

«Раздирая на себе одежду, они спрашивают, что нам нужно. Мы раздираем одежду ответно и говорим: "Дайте нам кого-нибудь, чтобы они работали". Но это разговор слепого с глухим, он заканчивается тем, что выпускники не идут по специальностям на территории города, а уезжают. Или же не идут по специальности, получают образование ради образования и не понимают, куда себя и свои знания применить», – уточнил Юрий Сорокин.