Общество

Врач рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям

Погружение в крещенскую прорубь требует дополнительной подготовки даже при положительной температуре воздуха, особенно для новичков. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что теплая погода зимой, как правило, сопровождается повышенной влажностью, а при повышенной влажности, особенно если погода ветреная, холод ощущается сильнее. «В целом, для человека незакаленного эта процедура будет стрессовой в любую погоду, поэтому таким людям надо отнестись особенно внимательно к подготовке и соблюдению всех правил и предосторожностей», - сказал Тяжельников.

Он отметил, что перед крещенским купанием необходимы закаливающие процедуры. «Самое правильное, если закаливающие процедуры человек практикует постоянно или длительное время. Если же вы этого не делали раньше, то за период, остающийся до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно», - отметил врач.

Тяжельников посоветовал за неделю до крещенских купаний ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Кроме того, перед самим погружением необходимо организму дать физическую нагрузку, разогреться. Раздеваться следует постепенно снизу вверх, давая организму время на привыкание. Обувь надо снять непосредственно перед погружением. «В прорубь нужно заходить медленно и ни в коем случае не нырять, находиться в воде можно не более 20 секунд, а выйдя, нужно сразу насухо вытереться и надеть сухую одежду», - подчеркнул врач.

Он пояснил, что погружение в ледяную воду мобилизует и взбадривает организм. Кроме того, у верующих людей купание в проруби на Крещение связано с высоким эмоциональным подъемом, который также позитивно влияет на здоровье. «Однако польза будет только в том случае, если человек подготовлен, системно занимается закаливанием, и если у человека нет противопоказаний, иначе пользу могут перечеркнуть риски ухудшить здоровье», - заметил Тяжельников, его слова приводит ТАСС.