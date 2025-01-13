Общество

Тала Нещадимова: Север области больше всего пострадал из-за циклона «Чарли»

Циклон «Чарли» принес в Псковскую область опасное погодное явление, сопровождающееся сильным налипанием снега на электрические провода. Больше всего досталось северу и северо-востоку области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фото: глава Стругокрасненского района Александр Волков / Telegram-канал

«Было сильное налипание мокрого снега на провода, север и северо-восток области пострадали больше всего. Это явление дольше всего держалось в Стругокрасненском округе. Был сильный снег, который сейчас тает», - отметила Тала Нещадимова.

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Напомним, что в Стругокрасненском округе 115 населённых пунктов остались без электричества после циклона «Чарли».