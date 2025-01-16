Михаил Ведерников призывал псковичей окунаться только в специально оборудованных местах для крещенских купаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с праздником Крещения Господня и призвал быть осторжными при выборе места для крещенских купаний. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал
«Поздравляю всех православных христиан с праздником Крещения Господня! В этот день многие придерживаются традиции окунания в купели. Прошу всех, будьте внимательны и осторожны, окунайтесь только в специально оборудованных местах, когда там дежурят спасатели. Желаю всем самого крепкого здоровья и успехов в делах!» - сообщил Михаил Ведерников.
Напомним, ранее были оперделены места для крещенских купаний.