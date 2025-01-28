Культура

Библиотеку в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть 20 февраля

Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва и туристский центр Псковской области в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть 20 февраля, в День флага Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре.

Напомним, в стенах бывшего «Октября» разместится современная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Там будут два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, туристский центр и кафе.

На втором этаже появится смотровая площадка, которая откроет панорамный вид на Троицкий собор и Довмонтов город.

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Ранее торжественное открытие библиотеки планировали приурочить к 80-летию со дня образования Псковской области, которое отметили в конце августа.