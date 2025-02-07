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Зелёное имущество

13.02.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

Древесина стоит немалых денег, но извлекать из нее прибыль можно только с разрешения государства, так как леса являются его собственностью и находятся под защитой. Ответственные заготовители заключают договоры, в рамках которых не только рубят, но и наводят порядок на арендованных участках, восстанавливают насаждения. К сожалению, некоторые пренебрегают установленными правилами, либо вовсе получают дорогостоящий ресурс незаконно.

Кто в Псковской области контролирует сохранность лесного хозяйства? Кто должен убирать порубочные остатки и ремонтировать разбитые большегрузами дороги? Где чаще всего фиксируют незаконные вырубки? Хватает ли инспекторов в лесничествах, и чем они занимаются? Кто отвечает за порядок на землях за пределами лесного фонда? Ответы на эти и другие вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Лес вывозят, ветки остаются

В конце января в редакцию поступило сообщение о том, что в районе деревень Ерусалимка и Волженец Ядровской волости Псковского района идет вырубка лесов. «Хороший лес вывозят, а ветки остаются. Никто за собой не убирает, колея выбита. Хоть бы ветки в кучи собрали и сожгли. При обращении в лесничество мне сказали, что они не знают, кто рубит лес, так как это земли «иных категорий». Обратилась в администрацию Ядровской волости, там сказали, что рассмотрят мое заявление, но, скорее всего, концов не найти. Пусть хоть уберут за собой ветки и приведут места вырубки в надлежащий вид!» - написала наша читательница Наталья.

Мы направили запросы в ведомства, в компетенции которых находятся вопросы лесопользования. В настоящее время Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проводит по вышеуказанному факту проверку.

«По предварительной информации, рубка древесной растительности осуществлена физическими лицами на землях сельскохозяйственного назначения. Оценка действиям указанных лиц будет дана по окончанию проводимой проверки», - значится в ответе надзорного органа.

В природоохранной прокуратуре заметили, что согласно статье 13 Земельного кодекса Российской Федерации бремя охраны земель лежит на собственниках, пользователях и арендаторах. Они обязаны проводить мероприятия по защите участков от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия. В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ земли следует использовать, исходя из целевого назначения, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и самому природному объекту. Нельзя допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв, допускать иное негативное воздействие.

«В случае установления виновных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства, обязанность по уборке земельного участка от порубочных остатков должна быть возложена на них. При отсутствии лиц, допустивших нарушения, бремя содержания земельного участка возлагается на собственника», - добавили в природоохранной прокуратуре.

Нюансы очистки

Особое внимание контролирующие органы уделяют землям лесного фонда, собственником которого является государство. В Псковской области функции федерального государственного лесного контроля (надзора) возложены на областной комитет по природным ресурсам и экологии и казенные учреждения - лесничества. Они контролируют деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан с точки зрения соблюдения требований лесного законодательства в области использования, охраны и защиты лесов.

«Очистка мест рубок от порубочных остатков относится к заключительным лесосечным работам, которые проводятся лицами, использующими леса на основании правоустанавливающих документов (договоры аренды лесных участков, договоры купли-продажи лесных насаждений и другие)», - прокомментировали в профильном комитете на жалобы жителей, которые сообщают о неубранных после заготовки территориях.

Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их выполнения утверждены соответствующим приказом Минприроды России. В частности, там прописаны способы уборки мест рубок. Так, порубочные остатки можно укладывать на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке. Также допускается собирать в кучи и валы, чтобы впоследствии сжечь в пожаробезопасный период или оставить на месте для подкормки диких животных в зимний период. Измельченные порубочные остатки можно разбрасывать в целях улучшения лесорастительных условий. Возможны укладка и оставление на перегнивание на месте рубки, либо вывоз в места дальнейшей переработки.

«Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек. Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, если такие порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки», - подчеркнули в комитете.

Кто восстановит?

В обязанности лесопользователей входит не только поддержание порядка на вверенных им участках. Они обязаны заниматься лесовоспроизводством и выполнять ряд других мероприятий, которые предусмотрены законом и прописываются в документах ещё до начала рубок.

«В соответствии со статьей 88 Лесного кодекса Российской Федерации, лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута или публичного сервитута, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 настоящего Кодекса, который проходит государственную или муниципальную экспертизу, и содержит раздел, связанный с воспроизводством лесов», - уточнили в Псковской природоохранной прокуратуре.

В областном комитете по природным ресурсам подтвердили, что арендаторы обязаны принимать меры по воспроизводству лесов. Оно подразумевает подготовку почвы, непосредственно проведение лесовосстановления, агротехнический и лесоводственный уходы, рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка).

В 2024 году арендаторы восстановили в Псковской области 7 653 га леса. Всего за указанный период в регионе провели лесовосстановление на площади 8 236 га, в том числе усилиями подведомственных комитету учреждений за счет средств федерального бюджета. Сыграли роль и процессы естественного лесовосстановления.

Кроме того, в обязанности арендаторов входят предупреждение природных пожаров, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и восстановление объектов лесной инфраструктуры, поврежденных по их вине. После вывозки заготовленной древесины лесные дороги надлежит привести в состояние, пригодное для их эксплуатации по назначению (лесовозные и лесохозяйственные).

Население порой замечает, что данные работы не ведутся, и ездить по разбитым лесовозами участкам становится крайне затруднительно и опасно, особенно на легковых автомобилях. В комитете пояснили, что в подобных обращениях обычно идет речь не о лесных территориях, а об автомобильных дорогах общего пользования местного и регионального значения. Их содержание и ремонт входят в зону ответственности собственников. К примеру, дороги общего пользования местного значения находятся в ведении органов местного самоуправления. Именно они отвечают за бесперебойное и безопасное движение транспорта по таким участкам.

«Нормативные требования к состоянию лесных дорог, проходящих по землям государственного лесного фонда, законодательством Российской Федерации не определены», - добавили в природоохранной прокуратуре.

Предотвращать и пресекать

Как и говорилось выше, за порядком в псковских лесах следят сотрудники лесничеств, которых в настоящее время в регионе 11. В них числятся более 350 государственных лесных инспекторов, что составляет 76,6% от штатной численности.

«Деятельность лесной охраны направлена на определение состояния лесов и влияния на них природных и антропогенных факторов, а также на предотвращение, выявление и пресечение нарушений гражданами, пребывающими в лесах, требований лесного законодательства. Лесная охрана осуществляется посредством систематического патрулирования лесов в соответствии с установленными нормативами. Маршруты патрулирования разработаны и утверждены руководителями лесничеств с учетом рекреационной нагрузки на леса, освоением участков земель лесного фонда, наличием путей транспорта и сезона года», - отметили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

В 2024 году инспекторы патрулировали леса по 1187 установленным маршрутам. За 12 месяцев лесная охрана выходила в патруль 10 595 раз, общая протяженность осмотров составила 956 106 км.

Сотрудники лесничеств контролируют работу арендаторов и имеют право приостанавливать рубки, если их осуществляют лица, не имеющие необходимых документов. При выявлении нарушений в ходе патрулирования должностные лица вправе предотвращать, выявлять и пресекать нарушения требований лесного законодательства, задерживать нарушителей и доставлять в правоохранительные органы, изымать орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы.

Ответственность за незаконную рубку насаждений на землях государственного лесного фонда предусмотрена статьёй 260 УК РФ. В 2024 году в Псковской области зарегистрировали 55 таких преступлений, больше всего - в Опочецком муниципальном округе (16) и Красногородском (11). Преступники нанесли лесному хозяйству ущерб в размере более 66,5 млн рублей.

Часто закон нарушают частные лица. К примеру, в конце января стало известно о вырубке леса вблизи деревни Якушево Красногородского округа, финансовый урон от которой превысил 4,4 млн рублей. Лицо, причастное к систематическому присвоению древесины и её транспортировке, удалось установить.

А вблизи деревни Горбово Палкинского района неизвестный незаконно срубил 49 деревьев. В период с июня по июль прошлого года злоумышленник, не имевший соответствующих разрешений, вырубил 40 сосен, 7 елей и 2 осины на землях лесного фонда, чем причинил Печорскому лесничеству ущерб в размере более 2 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Нарушителям, вырубающим лес в таких объёмах, грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Что делать, если вы стали свидетелем подобных деяний? О нарушениях на землях лесного фонда можно сообщать в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области по телефону 8(8112) 29-98-40 (доб.100) или на электронную почту lic-k1@priroda.pskov.ru. Также обращения принимают в лесничествах, контакты которых можно найти на сайте, и по телефону горячей линии: 8 800 100 14 84. По иным нарушениям (вне лесного фонда) следует обращаться в органы внутренних дел и местного самоуправления.

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Ульяна Лаблюк

Теги: #лес #лесорубы #вырубка деревьев
Источник: Псковская Лента Новостей
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