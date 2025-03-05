Общество

Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество

Качество информации и работы — это главный результат 25 лет работы Псковской Ленты Новостей, считает директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин.

«Я лично постоянно отслеживаю Псковскую Ленту Новостей, читаю, много полезной информации для себя вижу. Хочу пожелать дальше развиваться, хороших гостей, добрых пожеланий и удачи вам в вашем нелёгком деле. Такой большой срок, конечно, играет большую роль, если оценивать качество информации. 25 лет - это 25 лет опыта работы в городе Пскове и в области. По галерее портретов на стене в вашем офисе увидел, что к вам очень много людей приходит. Вы со всеми ведете грамотный диалог, и это тоже зависит от опыта работы», - сказал Павел Талебин.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.