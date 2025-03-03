Общество

Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона

Псковская Лента Новостей сегодня — одно из ведущих средств массовой информации региона, считает председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Псковская Лента Новостей сегодня — одно из ведущих средств массовой информации, которое старается шагать в ногу со временем, освещает все важнейшие события, которые происходят в нашем регионе. Сейчас Псковская Лента Новостей отмечает свой двадцатипятилетний юбилей. За это время, конечно, было много перемен, было много разных мероприятий. Иногда события бурлили, эмоции зашкаливали, а были и тихие, спокойные времена», – сказал Александр Котов в беседе с ПЛН.

Он уточнил, что во все эти времена Псковская Лента Новостей на своих ресурсах освещала все события политической, экономической и текущей жизни в Псковском регионе.

«С интересом просматриваю новостную ленту. Честно сказать, многие факты становятся известными как раз после опубликования на новостной ленте этого ресурса. Коллектив редакции Псковской Ленты Новостей я поздравляю с этой замечательной датой. Хочу вас поблагодарить за профессиональную, ответственную работу, за стремление быть первыми в освещении всех событий, за вашу преданность журналистской работе. Вы на протяжении четверти века старались доносить информацию до наших жителей, до жителей Псковской области. Всем доброго здоровья, творческих успехов и не сдавать свои лидирующие позиции», — добавил председатель областного Собрания.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.