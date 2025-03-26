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«Лёгкая кухня»: Брускетта с креветками

«Лёгкая кухня» — это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Сегодня погрузимся в прелести итальянской кухни и приготовим невероятную закуску, которая точно украсит ваш стол и удивит гостей. В этом выпуске поделимся рецептом брускетт с креветками.

Ингредиенты

багет;

очищенные креветки (1 банка - 200 грамм);

рукола;

авокадо - 1 штука;

чеснок - 1 зубчик;

специи (соль, перец, сладкая паприка);

творожный сыр - 100 грамм;

1/2 лимона;

огурец - 1 штука;

мягкий сыр.

Рецепт

Креветки высыпаем в отдельную миску и перемешиваем со специями.

Авокадо мелко нарезаем (можно перетереть вилкой, если оно мягкое) и добавляем к нему творожный сыр, лимонный сок, соль и молотый перец. Всё перемешиваем.

Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 сантиметра и немного поджариваем на сковороде с двух сторон. Затем натираем багет чесноком.

Обжариваем креветки на растительном масле.

На тёплый багет намазываем авокадо с творожным сыром. Сверху выкладываем руколу и креветки.

Берём мягкий сыр, желательно с приправами, чтобы вкус был ярче, и разламываем его на небольшие кусочки. Выкладываем их на брускетты.

Огурец тонко нарезаем слайсами с помощью овощечистки. Красиво выкладываем на брускетты.

Приятного аппетита!