«Лёгкая кухня»: Брускетта с креветками

«Лёгкая кухня» — это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Сегодня погрузимся в прелести итальянской кухни и приготовим невероятную закуску, которая точно украсит ваш стол и удивит гостей. В этом выпуске поделимся рецептом брускетт с креветками.
Креветки высыпаем в отдельную миску и перемешиваем со специями.
Авокадо мелко нарезаем (можно перетереть вилкой, если оно мягкое) и добавляем к нему творожный сыр, лимонный сок, соль и молотый перец. Всё перемешиваем.
Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 сантиметра и немного поджариваем на сковороде с двух сторон. Затем натираем багет чесноком.
Обжариваем креветки на растительном масле.
На тёплый багет намазываем авокадо с творожным сыром. Сверху выкладываем руколу и креветки.
Берём мягкий сыр, желательно с приправами, чтобы вкус был ярче, и разламываем его на небольшие кусочки. Выкладываем их на брускетты.
Огурец тонко нарезаем слайсами с помощью овощечистки. Красиво выкладываем на брускетты.
Приятного аппетита!