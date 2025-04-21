Общество

Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером

Во времена, когда в Псковской области было не так много средств массовой информации, появилась Псковская Лента Новостей, которая уверенно доказала свое право быть лидером информационного пространства региона, заявил экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов.

«Все эти 25 лет Псковская Лента Новостей неразрывно связана с очень многими людьми, живущими на Псковщине. Так сложилось, что Псковская Лента Новостей - это первый интернет-портал, который заявил о себе в то время, когда у нас средства массовой информации можно было на пальцах перечислить. Это были в основном официальные издания органов той или иной власти, и Псковская Лента Новостей как раз в это время доказала свою состоятельность быть первым, быть лидером», - сказал Владислав Туманов.

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Он подчеркнул, что в регионе в то время не хватало оперативности и самостоятельности среди СМИ.

«Это дорогого стоит, потому что Псковской Ленты Новостей в предыдущие годы не хватало. Не хватало оперативности, не хватало самостоятельности. И она, по сути дела, стала фундаментом для каналов, может быть, в большей степени популярных. Она нашла свою позицию и свое место. Хочется пожелать сохранить эти позиции и быть лидером в своей независимости. И самое главное — расширять аудиторию», - заключил Владислав Туманов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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