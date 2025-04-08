Общество

Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина

У Псковской Ленты Новостей очень профессиональный подход к работе, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Я считаю вас основными профессионалами на информационном рынке Псковской области, у вас очень профессиональный подход. Видно, что люди, работающие, как одна команда, вовлечены в процесс, постоянно развиваются. Я хочу пожелать вам, чтобы этот рост и развитие не останавливались, чтобы вы шли только вперед к вершинам. Хотя куда уже выше, и так на девятом этаже находитесь. Хотел бы еще отметить, что я, хоть и коренной пскович, работал в других регионах страны. Новостную повестку, находясь на чужбине, я черпал именно с вашего сайта. Все, чем живет родина, я узнавал из репортажей и новостей ПЛН», — сказал Станислав Стармолотов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.