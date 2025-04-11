Общество

Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда

Псковская Лента Новостей всегда готова к диалогу и дает обратную связь, считает депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

«Я хочу поблагодарить ПЛН за наш диалог, за то, что на какие-то профессиональные замечания, которые мы делали, всегда была реакция. Хочу отметить положительную тенденцию в целом как в депутатской работе, так и непосредственно в комитете здравоохранения, как главный врач. Хочу поблагодарить ПЛН и, конечно же, поздравить всех. Удивительно, но вы настолько сплоченная команда, это действительно очень здорово. Хочу пожелать каждому из вас творческих и профессиональных успехов, крепкого здоровья, потому что это самое ценное, что у нас есть. Берегите, цените, а мы будем благодарны за обратную связь, ведь быть услышанным - очень важно. Я надеюсь, что дальше будет только лучше. Успехов», – сказала Анастасия Повторейко.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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