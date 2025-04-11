Общество

Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки

Решение о назначении временно исполняющего обязанности ректора Псковского государственного университета примет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, сообщили в университете в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.

«Решение о назначении на должность временно исполняющего обязанности ректора ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" (далее — университет) принимает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На данный момент такое решение не принято. Документы о прекращении полномочий ректора в отношении Ильиной Н. А. из Минобрнауки России в yнивepcитст не поступали», - говорится в ответе.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.