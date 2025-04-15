Общество

Рахиба Сулейманова о коррупционерах: Кто-то на передовой Родину защищает, а кто-то настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит

Борьба с коррупцией — это работа не только правоохранительных органов, но и сознательных граждан. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У людей должна быть активная гражданская позиция в вопросе борьбы с коррупционерами, тогда мы все вместе сможем минимизировать вред, причиненный ими. Все правоохранительные органы работают в этом направлении, чтобы у коррупционеров в голове укоренилась мысль о неотвратимости наказания. Когда они поймут это, наверное, перестанут заниматься коррупцией. К сожалению, мы видим, что не все это понимают. У нас кто-то на передовой Родину защищает, жизнью рискуя, а кто-то уже настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит. И поэтому очень обидно на самом деле, когда такие всплывают факты и когда мы выявляем такие преступления», – сказала Рахиба Сулейманова.

Она подчеркнула, что с коррупцией должны бороться не только правоохранительные органы, но и сознательные граждане.