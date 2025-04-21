Общество

Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН

Случайным стечением обстоятельств называет свое трудоустройство в Псковскую Ленту Новостей автоблогер и ведущий программы «ПЛН FM» (102,6 FM) «На пятой передаче» Денис Бахтин. Как ПЛН влияет на его жизнь сегодня и почему не бывает бывших корреспондентов, Денис Бахтин рассказал в проекте «ПЛН в лицах», который стартовал к 25-летию Псковской Ленты Новостей на волнах «ПЛН FM».

- Денис — один из старейших сотрудников, который принимал участие в работе Псковской Ленты Новостей и активно продолжает с ней сотрудничество. Скажи, пожалуйста, а как твоя жизнь пересеклась с Псковской Лентой Новостей? Каким образом ты принял для себя решение прийти на работу и стать одним из сотрудников ПЛН?

- Честно говоря, это было немного случайно. Буквально: шел, упал, очнулся в редакции Псковской Ленты Новостей и сел писать новости. Это можно считать случайным и одновременно счастливым стечением обстоятельств. Не было плана целенаправленно сюда трудоустроиться. До этого не очень долго работал в других электронных СМИ, но так сложились обстоятельства, что я попал в Псковскую Ленту Новостей и остался здесь надолго. Но все случайности не случайны.

- Какую роль в твоей жизни сыграла Псковская Лента Новостей? Что больше всего запомнилось? Сколько лет ты проработал непосредственно на ленте?

- По времени работы - сложный вопрос. Изначально пришел работать в другое СМИ — Центр Деловой Информации. Откуда плавно перетек в редакцию Псковской Ленты Новостей. Сначала были разовые редакционные задания для ПЛН. Потом их стало больше, и постепенно я перешел туда. Сам момент перехода именно на ленту не очень отложился в памяти из-за его постепенности. Знаю, что в июле 2008 года я пришел работать в медиахолдинг «Гражданская пресса». С этого времени можно начать отсчет, а по факту работы с Псковской Лентой Новостей минус год-полтора.

- Получается 17 лет, на минуточку, если брать это как точку отсчета.

- Да, но если в чистом виде считать, то, наверное, лет 15 — это точно.

- Даже если 15 — это очень серьёзный кусок жизни. Из 25 лет существования Псковской Ленты Новостей, получается, 15 лет ты вместе с ПЛН живёшь. А какую роль это играет в твоей жизни? Стало ли это для тебя чем-то, что действительно занимает значительную часть твоей личной жизни, твоего рабочего времени, твоих мыслей и, собственно, того, что ты делаешь каждый день?

- Да, могу сказать, что работа в ПЛН — это определяющий фактор в моей жизни. Наверное, с того самого момента начала работы, с первых дней, и с того момента, когда мы перешли во внештатный формат работы, где бы я ни находился — в Пскове или где-то в другом городе, где бы я ни был — на работе, либо на отдыхе, либо еще где-то — я всегда с Псковской Лентой Новостей, она всегда со мной, в телефоне, в планшете, в смартфоне.

- В твоих мыслях!

- Да, даже в моих мыслях. Как мне кажется, не бывает бывших корреспондентов. Когда видишь интересное событие или узнаешь общественно важный инфоповод, первый рефлекс — посмотреть, есть ли публикация об этом на сайте ПЛН. Очень часто информация уже есть. А если нет, тогда надо все бросить и срочно отправить. Даже если это вечер или выходной.

Работа с новостной информацией - это определенный стиль жизни. Сильно вовлеченный и увлеченный. Даже если хочешь пофилонить, люди - родственники, друзья, знакомые помнят, где ты работаешь, приносят информацию в «клювике». Иногда лезешь в подвал дома за «сенсацией», а иногда открывают тебе глаза на проблему, о которой ты и понятия не имел.

- Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, отличает ПЛН от других региональных СМИ? Все-таки у нас достаточно большое количество средств массовой информации в Псковской области, годами есть конкуренция, но, объективно, за 25 лет Псковская Лента Новостей продолжает удерживать свое лидерство. Почему, на твой взгляд?

- Ленту новостей отличает серьезный подход, оперативность подачи информации и очень разносторонняя тематика публикаций. Полная картина жизни - не просто красивый слоган, он на 146% отражает суть. На одной ленте читатель находит парламентский репортаж, политическую аналитику, красочное описание очередного ДТП с фото и видео со всех ракурсов и фотореп с концерта. И эти материалы мирно соседствуют с разнообразными новостями из мира культуры и спорта, у которых есть свои потребители. Здесь же попадется какой-нибудь острый интерактив о проблемах из соседнего двора. Людям нравится читать местные истории, есть определенный дефицит таких тем.

Что касается лидерства на информационном пространстве, здесь сложилось несколько объективных факторов. Во-первых, это старейшее общественно-политическое издание. Для многих чтение ленты новостей - это многолетняя привычка. Во-вторых, это огромное тематическое и жанровое разнообразие публикаций. В третьих, более свободная редакционная политика. Частное издание более свободно в выборе тем и, в отличие от государственных СМИ, может не дожидаться разрешения на публикацию из «обкома». Кроме того, интерес читателей обеспечивает высокая планка, которую держит перед собой коллектив на протяжении многих лет, как бы он не менялся. Опять же, у читателей есть возможность дать обратную связь на форуме. Этот интерактивный момент играет очень важную роль. Читатель как бы приобщается к процессу распространения информации, может дать свою оценку в режиме реального времени, ее может увидеть автор и любой желающий.

Что бы в Псковской области ни происходило, какие бы события не случались, первый источник информации, к которому мы обращаемся, это всегда именно Псковская Лента Новостей. Важно, что несмотря на огромную дистанцию в четверть века издание активно и успешно применяет современные средства работы. Мы видим, что Telegram-канал «Псковская Лента Новостей» находится на волне, на коне. Ряд читателей начинает свой день не с Псковской Ленты Новостей, а именно с Telegram-канала ПЛН, потому что там находят выдержку самой нужной и передовой информации.

- У тебя есть возможность поздравить с 25-летим своих коллег и пожелать им всего, что ты захочешь!

- Во-первых, я бы хотел поздравить коллег с этим событием. Четверть века — это солидный и значимый юбилей. Это не только повод оглянуться назад, вспомнить свои достижения, но и стимул к новому росту. Самое главное — нужно поддерживать существующие традиции, держать высоко заданную информационную планку. Хотел бы пожелать коллегам поддерживать тот высокий профессиональный уровень, который они сейчас демонстрируют, не почивать на лаврах и не останавливаться на достигнутом. Хочу пожелать, чтобы было больше интересных новостей, больше интересных материалов, еще больше мнений авторов в соответствии с концепцией редакции «Полная картина жизни». Хотелось бы пожелать классных, интересных эксклюзивов, новых источников и новых инсайдов.

Беседовал Олег Добрынин