Общество

Александр Козловский: Оценку по «делу Ильиной» должны дать правоохранители

Оценку по уголовному делу в отношении экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной должны дать правоохранители, и уже после вынесения судом решения можно будет дать гражданскую оценку. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Есть следственные органы, полиция, прокуратура, Следственный комитет, в конце концов, суд. Пусть они выносят решение, и тогда мы, наверное, вправе будем дать уже гражданскую оценку», - считает политик.

При этом Александр Козловский охарактеризовал ситуацию с арестом ректора и возбуждением в ее отношении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере как «очень и очень неприятную».

«То, что эта ситуация очень и очень неприятная, это, конечно, да. Но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы оценку по этому делу дали правоохранители», - пояснил Александр Козловский.

По его мнению, в том, что в ПсковГУ появляются такие руководители, «ничего хорошего нет», однако депутат не считает правильным говорить в этой ситуации о снижении репутации всего университета.

«Вуз существовал много-много десятилетий и будет дальше существовать. В том, что в его истории появляются такие руководители, конечно, ничего хорошего нет. Но мне кажется, там работает слаженный и отличный коллектив, профессионалы. И говорить о каком-то снижении репутации, мне кажется, необъективно», - заключил Александр Козловский.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.