75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников 

75 кустов сирени высадили в сквере Пограничников в Пскове при содействии «Деловой России» в рамках акции «Сад памяти», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В мероприятии приняли участие члены регионального отделения «Деловой России», представители управления ФСБ Пограничной службы, Альфа-банка, а также учащиеся академии УФСИН.
Депутат Псковской городской Думы, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин отметил, что таким образом организация решила почтить память погибших и проявить свое уважение к ветеранам, детям войны и труженикам тыла.
Ранее первые «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы появились в Великих Луках, Дедовичах, Локне и в четырёх деревнях Новоржевского округа.
Международная акция «Сад памяти» проходит в шестой раз при поддержке президента РФ Владимира Путина. Ежегодно в России и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит под эгидой сторонников «Единой России».