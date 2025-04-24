Общество

75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников

75 кустов сирени высадили в сквере Пограничников в Пскове при содействии «Деловой России» в рамках акции «Сад памяти», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие члены регионального отделения «Деловой России», представители управления ФСБ Пограничной службы, Альфа-банка, а также учащиеся академии УФСИН.

Депутат Псковской городской Думы, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин отметил, что таким образом организация решила почтить память погибших и проявить свое уважение к ветеранам, детям войны и труженикам тыла.

«В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне мы решили принять участие в мероприятии "Сад памяти". К вопросу подошли организованно, собрали команду. Посадили 75 кустов сирени. Уверен, они ещё больше облагородят это место. Выбрали именно сквер Пограничников, потому что эти люди первыми встретили натиск врага, хотим отдать им дань памяти. "Деловая Россия" планирует принять участие и в других мероприятиях к 9 Мая», — рассказал Юрий Бурлин.

Ранее первые «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы появились в Великих Луках, Дедовичах, Локне и в четырёх деревнях Новоржевского округа.

Международная акция «Сад памяти» проходит в шестой раз при поддержке президента РФ Владимира Путина. Ежегодно в России и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит под эгидой сторонников «Единой России».