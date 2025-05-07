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В Ершово и Локне всё было сделано от души — Армен Мнацаканян о зажжении Вечных огней

Зажжение Вечных огней в деревне Ершово Псковского района и в поселке Локня прошло душевно и на высочайшем уровне. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания, советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян в эфире радиомарафона на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я всегда говорю, что все надо делать от души, тогда все получится просто и хорошо. В Ершово так и было. Пришли ветераны, люди. Хоть мероприятие и протокольное, получилось всё очень душевно. Так было и в Локне, я туда часто езжу в Чернушки на мемориал Александру Матросову. Вчера все смотрели эфир с Марсового поля, когда синхронно зажгли 80 Вечных огней. В Локне я заметил, что некоторые даже в слезах выходили», - отметил Армен Мнацаканян.

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Он уточнил, что после выбора места зажжения Вечного огня в Ершово подобной идеей заинтересовался глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

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«Иван Белугин подхватил идею, мол, а как же Локня? Они поговорили с Антоном Михайловичем (Дымовым, руководителем компании «Газпром межрегионгаз Псков» - ред.), прикинули всё, съездили на место и всё решили. Сделали все возможное, чтобы такая акция состоялась. Повторюсь, всё было душевно. Более 1250 огней зажглись по всей России, потому что есть указ президента, что они должны гореть. Это святая обязанность. Нам нужно воспитывать поколения», - добавил Армен Мнацаканян.