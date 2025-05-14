Общество

Кто придумал ПЛН?

Андрей Морозов о стартапе-2000, первой редакции и лидерской стратегии Псковской Ленты Новостей

Как появилась идея создать первое в регионе СМИ в интернете? Зачем на стартовом этапе редакция рассылала новости по факсу? Когда на ПЛН пришел первый рекламодатель? Об этом и многом другом в год 25-летия интернет-портала рассказал Андрей Морозов, на рубеже веков живший и работавший в Псковской области, а ныне занимающий пост директора по внешним связям компании «Портовый альянс».

- Андрей Анатольевич, Псковской Ленте Новостей в этом году исполняется 25 лет. Мы вспоминаем историю издания, разные периоды и, естественно, обращаемся к тем временам, когда только появилась идея создать ПЛН. Прежде всего, хотел бы вас спросить о том, помните ли вы, как появилась идея создать Псковскую Ленту Новостей, когда, при каких обстоятельствах это происходило?

- Я очень хорошо помню, как, когда и при каких обстоятельствах это происходило. Это была весна 2000 года - по-моему, даже примерно то же время, начало мая. И я даже помню этот день. Я ехал из Москвы на машине в качестве пассажира где-то в районе Тверской области, по пути в Псков размышлял о новых медиапроектах. Пришла в голову мысль, что нужно сделать новостное агентство в интернете. Я перед этим в Москве общался со своими однокурсниками, бывшими коллегами, и многие из них в это время были в медиабизнесе. И все говорили, обсуждали то, что нужно делать сайты, новостные СМИ, нужно переходить в интернет. И вот люди как раз этим занимались, создавали различные медиапроекты, некоторые из них выстрелили и стали известными федеральными СМИ. В тот период появлялись первые новостные ресурсы, и тогда как раз были звезды интернета: Артемий Лебедев стал известен, Антон Носик, ныне покойный. Я всего этого насмотрелся, наслушался и в то время жил с мыслью, что всё, что делается в Москве, можно и нужно сделать в Пскове. Первыми перейти от традиционных СМИ к интернет-проектам. Вот предельно простая такая мысль, она переваривалась и в длинной дороге оформилась.

И я решил, что приеду и займусь созданием такой новостной ленты, интернет-СМИ. И название сложилось. Псковской, естественно, лента стала потому что ко всему, к любым местным проектам предполагалось добавлять слово «псковские».

Псковская Лента Новостей - вроде как-то и звучит четко, и аббревиатура хорошая. Ну и когда приехал, у меня уже была уверенность, план - и я начал искать единомышленников, создавать команду.

- Можете назвать людей, которые вместе с вами стояли у истоков Псковской Ленты Новостей?

- У истоков стояли люди, с которыми я тогда работал. Это Евгений Елфимов (экс-вице-губернатор Псковской области, в тот период политтехнолог - ред.), это, наверное, был первый человек, кому я рассказал свою идею. Он все быстро понял, его не нужно было убеждать, агитировать. Он сказал: «Классная идея, начинаем выполнять, начинаем делать». Это, к сожалению, покойный Алексей Панасевич (медиаменеджер, руководитель ряда СМИ - ред.), который тоже быстро сообразил, какие открываются перспективы, и начал действовать. Леша был прекрасным коммуникатором: всех знал, его все знали как источник новостей.

Медиаменеджер Алексей Панасевич сыграл заметную роль на этапе становления Псковской Ленты Новостей

Дальше было два человека, которые реализовали все это дело на практике. Это Максим Саломатин, он был медиадизайнер и человек, который тоже быстро все понял, что и как нужно делать, и молодая, на тот момент, журналистка газеты «Панорама» Ирина Тихонова стала редактором. Было понятно, что новое средство коммуникации требует другой подачи материала, должно быть максимально оперативно, актуально, отстраненно. В газетах приветствовался авторский взгляд, а здесь должна быть просто новость. Если это аналитика, то это тоже должно быть четко выраженное мнение. Мы договорились, что, пока у нас нет интернет-сайта, мы будем делать новости и использовать те носители, которые есть. Это был факс - наверное, сейчас люди уже не знают, что это такое. У всех стояли факсы, они пищали, но были постоянно включены.

И мы решили, что мы назовем наше СМИ - Псковская Лента Новостей, сделаем какой-то шаблон на бумаге и будем через факс по знакомым телефонным номерам (офисы партий, редакции СМИ, приемные органов власти, глав районов, руководителей различных фирм и организаций) все это дело рассылать.

Это выглядело, наверное, для кого-то, дико, может быть, удивительно, воспринималось по-разному. Кто-то ерничал, издевался, смеялся. Тогда мало кто верил в успех этого начинания. Но сейчас, наверное, это можно было бы назвать стартап. Было понятно, что идеи витают в воздухе. И здесь ничего такого оригинального не было, всё это уже развивалось в столице, появлялись проекты в мегаполисах. Нужно просто было взять и сделать нечто подобное в Пскове, поставить себе цель, сконцентрировать на этом ресурсы какие-то достаточные и двигаться вперед.

- Какую цель вы ставили на самом старте?

- У нас не было каких-то наполеоновских планов. Мы ставили себе цель - минимум одна новость в день или две-три, точно не вспомню, на первом этапе обеспечить это на регулярной основе было достаточно трудно (в данный момент ПЛН делает свыше ста новостей в сутки - ред.). Моя цель была в том, чтобы новости были оперативные, оригинальные, не заимствованы у кого-то, и их должно быть определенное количество. Ну и надо сказать, что Ирина Тихонова - молодец, она человек энергичный, дисциплинированный внутренне и профессиональный, она с этим справлялась.

Первый главред ПЛН Ирина Тихонова смело задавала острые вопросы власть предержащим. На фото - с экс-мэром Пскова Михаилом Хороненом

Я сейчас не смогу сказать точно, когда мы в Интернете вышли, но, по-моему, где-то во второй половине лета, скорее, в августе, 2000 год. К этому моменту мы уже зарегистрировали СМИ и сделали веб-страничку. Мы отработали формат контента, и, по-моему, даже уже эту веб-страничку чем-то заполнили, она уже на старте не была пустая.

- А когда вы разговаривали с людьми, то как объясняли, зачем это надо? Ведь у вас под рукой были издания с многотысячными тиражами, о которых давно уже никто в регионе и мечтать не может, были ТВ-проекты, зачем был нужен интернет?

- Важно понимать, что ПЛН появилась и развивалась в очень сильной медиасреде Пскова на рубеже веков. Были блестящие проекты - «Новости Пскова», городское ТВ - «Телеком», «Норд-Вест радио». Было большое количество талантливых журналистов. В условиях острой политической конкуренции появлялись яркие явления, в частности, телепроект «Тивиком», которым руководил сегодня признанный кинорежиссер Алексей Чупов. Тогда был пик развития телевидения. Все считали, что «ящик» - это главное. За него шла основная борьба. Но было понятно, что жизнь меняется, сильно меняются и источники информации. 2000-й год - это точка, когда количественные изменения привели к каким-то качественным, уже было достаточное число персональных компьютеров, они не были единичным явлением, как в 90-е.

Смотрите также ПЛН-25. Миллениум

Второе. Уже какие-то мобильные телефоны появились, тоже не были единичными, и интернет уже был, плюс-минус доступен, стабилен, конечно, модемы пищащие и все такое, но это уже было. Интернет открывал потенциально огромные перспективы. И нужно было занимать эту нишу, работать в этой среде.

Была и утилитарная цель, хотелось расширить линейку наших медиаресурсов. Тогда была политическая конкуренция, и нужны были какие-то иные инструменты в этой политической борьбе. Как новый способ коммуникации, конкуренции, как новый способ привлечения аудитории.

Сейчас сложно судить, уже 25 лет прошло, но тогда было внутреннее ощущение, что и телевидение, и газеты, им придется подвинуться, потому что новый мир наступает. Надо просто двигаться, надо соответствовать новым возможностям.

У меня лично было понимание, что, если ты что-то первый сделал или начал делать, то ты занял место, и все остальные будут с тобой конкурировать. Была лидерская концепция, что мы будем первыми идти, делать ошибки, трудности преодолевать, но мы пойдем своим путем, будем делать оригинальный продукт и на остальных просто не обращаем внимания. Они будут идти за нами, нас копировать. Была конкуренция, были газеты более старые, новые газеты, они все как-то друг с другом конкурировали, а здесь абсолютно чистый лист был. И было большое желание что-то сделать первыми.

- Ну, собственно, потом же так и происходило. То, что ПЛН делала первой, потом ПАИ и другие просто повторяли.

- Совершенно верно. И мне кажется, это как раз и укрепляло позиции ПЛН и ослабляло позиции тех, кто пытался копировать. Я могу сказать, я много ездил и продолжаю ездить по регионам и знаю ситуацию. Конечно, всё сильно поменялось, но в каждом регионе есть лидер, информационное интернет-издание и есть, догоняющие, все остальные.

- В Псковской области сложилось так, что Псковская Лента Новостей - лидер, и ПЛН другие пытаются догонять. Скажите, пожалуйста, вы могли представить в то время, что пройдут годы, десятилетия, и ПЛН станет не просто лидером, а, можно сказать, целым явлением, феноменом общественно-политической жизни Псковской области?

- Я всегда старался, и тогда тоже, не жить в фантазиях и мечтаниях. Есть день, есть работа, ее надо делать и все. Делали, решали прикладные задачи, старались улучшать продукт. Быстро стало понятно, что здесь есть отдача. Ты прилагаешь какие-то усилия и, видя, что они дают результат, ты этот процесс чувствуешь - ощущаешь, что он живой, и это не тупиковый путь и не что-то мертворожденное, а реальное дело. И коллектив ПЛН, где изначально были два человека фактически, которые своими руками это все делали, достаточно быстро обрастал людьми. Не все из них были корреспондентами ПЛН, было сотрудничество разных редакций, опытные профессиональные журналисты помогали молодой редакции.

Известный псковский писатель и журналист Сергей Панкратов быстро понял, что за интернетом будущее, и активно включился в работу Псковской Ленты Новостей

Это были, можно сказать, корифеи псковской журналистики: Юрий Степанов, матерый газетчик, покойные Юра Моисеенко, Сергей Панкратов, вот они сначала так немножко, может быть, скептически смотрели на все это дело, как на баловство какое-то, но они люди умные, они быстро сориентировались и стали включаться в работу. Никто же никого не заставлял. И увидели, что есть еженедельник печатный, традиционный, это была популярная газета «Панорама».

«Двойник Ленина» советует читать «Панораму» - одну из самых популярных псковских газет на рубеже веков

И есть живая Псковская Лента Новостей, где новости каждый день выходят, это стало заметным явлением. Понятно, что были и те, кого новый проект раздражал, одних - из-за независимой политической позиции, других - по причине усиления конкуренции на медийном рынке.

Я помню, выходили такие публикации, как «ядовитая лента новостей», «змеиная лента новостей». Это вызывало улыбку и подстегивало. Каких-то таких фантазий о великом будущем не было. Была работа, просто ежедневная работа, она была увлекательная, интересная.

И вот то, что давало стимул, это то, что мы видели результат, это всегда самый лучший стимул, когда ты видишь результат, когда люди читают, откликаются. Были определенные рубежи, этапы, связанные с ростом посещаемости, а он происходил по экспоненте, тогда приходило понимание и полная убежденность в востребованности. Первое, это было, когда с ПЛН стали работать на стабильной, постоянной основе источники информации, официальные государственные органы. Сейчас не могу назвать время, но это достаточно быстро произошло. Но вот все: МЧС, прокуратура, милиция, и другие органы. Почему это важно? Потому что они были в информационном потоке, они сами создавали новостную повестку, важно было, чтобы они транслировали этот поток через ПЛН. И когда пресс-службы всех ведомств начали давать информацию, официально сотрудничать и относиться серьезно, это было важным прорывом. Мы составили рабочее поле, и это было очень важно. И доступ к информации, и определенное признание.

- Это был, можно сказать, первый шаг становления Псковской Ленты Новостей. А что было дальше?

- Следующий качественный этап - это, наверное, 2003 год, когда пришел первый заказ на рекламу. Вот это я хорошо запомнил.

Коммерческий директор с такими вытаращенными глазами сказала: «У нас хотят рекламу, я не знаю, за сколько ее продавать».

Это был предприниматель из Санкт-Петербурга, стройматериалы или услуги предлагал. Тогда начался подъем благосостояния у людей, денег стало больше, чем было, и - надо же, оказывается, это пользуется спросом у коммерсантов. Потом, кстати, достаточно быстро вышли на нас люди - вторые клиенты были, которые продавали контекстные ссылки на страницах. Это тоже было признание. Там деньги, может быть, были символические, несравнимые с доходами печатной или радиорекламой, но это показатель того, что это нужно и может дальше расти.

- Что касается периодизации, то на мой взгляд, первый этап ПЛН - это такое политическое СМИ, оппозиционное по отношению к региональной власти. Этот период продолжался до конца 2004 года, до губернаторских выборов и победы Михаила Кузнецова. После чего - уже следующий этап ПЛН: «полная картина жизни», разные жанры, переход к формату полноценного интернет-портала, где должно быть всё, все стороны жизни. Вы согласитесь с такой периодизацией, или как-то по-другому здесь видите?

- Я думаю, что все-таки по-другому это было, на самом деле. То, о чем вы говорите, это внешнее восприятие и внешние конъюнктуры, а была логика внутреннего развития, и там другая периодизация, это связано с развитием медиарынка. На мой взгляд, политическую конъюнктурную составляющую не нужно преувеличивать.

Если бы ПЛН была только политическим инструментом, каким-то флагом или знаменем, то не было бы постоянной аудитории. СМИ умерло бы, как масса других предвыборных политических проектов.

Как раз политика, на самом деле, занимает не очень большой сегмент общества, и в жизни не такое большое место занимает. Выборы - это фактор, который помог стартовать и реализоваться. Так сложилась конъюнктура, и это помогло. Если бы не было этого фактора, то, наверное, кто-то другой, при других обстоятельствах сделал бы то же самое, возможно не таким образом и в иной форме, но это все равно бы появилось. Да, политическая конъюнктура актуализировала это дело, но это не было главной, движущей силой и каким-то основным содержанием.

Известного псковского публициста Юрия Моисеенко связывали с ПЛН многие годы плодотворного сотрудничества

Мне просто сложно сейчас это с определенными годами связать. На самом деле, я лично плотно занимался этим проектом очень непродолжительный период времени, на первоначальном этапе. Надо было как-то это запустить, а потом оно само работало. Там был коллектив, он менялся, приходили и уходили журналисты, редакторы руководили, а я вмешивался на каких-то этапах, когда у меня было ощущение, что нужно что-то поменять, как то направить развитие проекта в правильное русло.

- Это касается периода до 2004 года - или в дальнейшем, до конца нулевых, когда уже работали в администрации?

- Это, прежде всего, касается начального периода до 2002 года. После 2004 года я, как бы, параллельной жизнью жил. Лента отдельно существовала в рамках медиахолдинга «Гражданская пресса».

Экс-главный редактор ПЛН, обозреватель Алексей Голубев (на снимке справа) пользовался заслуженным авторитетом у региональных политиков. На фото: журналист с депутатом областного Собрания из Великих Лук Виктором Митропольским.

В эти годы в редакцию ПЛН приходило много журналистов. Одни из них были уже опытными авторами и редакторами, другие только начинали свой путь. Алексей Голубев, Надежда Назаренко, позже Александр Машкарин. Сейчас уже просто к стыду своему, не могу вспомнить все фамилии, были полноценные редакции, люди самостоятельные, которые этим всем управляли. Коллектив всегда был высокого профессионального уровня, шло накопление компетенций сотрудников.

Бывший главный редактор ПЛН Александр Машкарин - участник радиоспектакля, посвященного 15-летию Псковской Ленты Новостей

И всё это развивалось постепенно. Всё-таки сначала Псковская Лента Новостей - просто про оперативные новости, а потом это на каком-то этапе стало полноценным СМИ, информационным порталом, а потом оно уже расширялось, наполнялось и меняло формы подачи. Эксперименты пошли, но я уже участия в этом непосредственно лично не принимал.

Экс-вице-губернатор Псковской области Андрей Морозов (слева) с бывшим председателем облсовпрофа Леонидом Табаковым и экс-депутатом областного Собрания, бизнесменом Игорем Савицким. 2000-е годы

Я уже больше как-то наблюдал со стороны. То есть, наверное, мое последнее участие - это действительно было тогда, когда надо было из новостного сайта делать настоящее СМИ, потому что было понятно, что интернет-издание - это и есть ведущее СМИ, и даже то, что традиционные газеты эволюционируют и переходят в интернет. Просто интернет стал занимать доминирующее положение. Это было очевидно.

- В последние годы внимательно следите за ПЛН?

- Не слежу внимательно, лишь эпизодически просматриваю, иногда становится интересно, что там есть, как сейчас живет проект. К счастью или к сожалению, жизнь складывается так, что не остается времени и сил, есть много других забот и других регионов. После Псковской области вся моя работа связана с регионами, но их стало больше, они крупнее, а силы ограничены и приходится распределять их, и объективно не остается времени, но я периодически посматриваю, чему-то радуюсь, что ПЛН до сих пор лидер, и вижу, что конкуренция сильная. Ведь конкуренция движет и позволяет развиваться. Очень много сейчас определяют количественные показатели, и, конечно, там медиа другие, но если брать свою нишу, то Псковская область, в плане развития медиа, она на высоком уровне, гораздо выше чем в некоторых других регионах.

- Да, это подтверждается и количественными показателями, и качественными. Кстати, ПЛН за последние годы входила в число победителей всероссийских конкурсов на освещение парламентской деятельности, это Совет Федерации проводит, и на лучший журналистский материал, это Союз журналистов России. Так что можем не просто «щеки надувать», мол, мы тут самые большие и великие, это признают в том числе в Москве.

- Это так и есть, по моим ощущениям. Еще хотел сказать, что вы молодцы, вы ориентируетесь - есть сайт, ВК, Telegram-канал, очень большие группы в соцсетях. Вы лидеры в этом плане.

- ПЛН в этом году исполняется 25 лет. Что хотели бы сказать читателям, партнерам и сотрудникам редакции ПЛН? Ваши напутствия и пожелания?

- Здоровья всем, кто работает, и всем, кто читает, чтобы оптимистично смотрели вперед и делали свою работу. Главное - это делать свою работу без каких-то больших ожиданий, сохранять рабочий настрой.

Годы имеют значение и традиции имеют значение. Опыт есть, и он является базой. Медиапотребление меняется и нужно быть в тренде. Если ПЛН 25 лет существует, значит присутствует лидерская стратегия.

Нужно придерживаться этой лидерской линии и следить за тем, что нужно людям. Сейчас не время СМИ, а время читателей. Главный тренд - это алгоритмы, они решают, что человек потребляет. Нужно ориентироваться на то, что нужно людям, при этом сохранять свое лицо.

Беседу вел Александр Савенко