Общество

Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая

Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

1 июня в России отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Время проведения – с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы» и других партнеров.

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