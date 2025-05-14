Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
День В деревне
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
Профсоюзный Первомай
Места силы Псковской области
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
 
 
 
ещё Общество 14.05.2025 13:320 Кто придумал ПЛН? 17.05.2025 22:130 Группа «Оттава Ё» выступила на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах 17.05.2025 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 17.05.2025 21:530 Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами установили в Усвятах 17.05.2025 21:200 Псков и Дмитров подвели итоги конкурса школьных работ «Небо выбрало нас…» 17.05.2025 21:000 О соблюдении антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:364 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 11.05.2025 09:206 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 11.05.2025 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях

17.05.2025 22:07|ПсковКомментариев: 0

Открытие памятника певице Ольге Сергеевой и всем исполнительницам народной песни состоялось в Усвятах 17 мая, сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram

Фигура Ольги Сергеевой выполнена из бронзы. Памятник символизирует не только её творчество, но и усвятскую песню.

Напомним, что к 1000-летию Усвят, которое отмечали в 2021 году, режиссер из Петербурга Виталий Салтыков снял документальную работу «Усвяты. Потаенная земля». Конечно, фильм не обошел вниманием знаменитую фольклорную певицу Ольгу Сергееву, жившую на усвятской земле. Широко известна оценка ее творчества другим режиссером, прославленным Андреем Тарковским, называвшим ее пение «знаком русского» и включившим песни в исполнении Ольги Сергеевой в свой фильм «Ностальгия». Ежегодно в усвятской деревне Церковище, где жила Ольга Сергеева, проходит областной фольклорный фестиваль «Знак русского».

На сегодняшнем открытии выступила петербургская группа «Отава Ё»

Также сегодня освятили памятный камень на месте победоносной битвы князя Александра Невского с литовцами, которая произошла 1245 году.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 246 человек
17.05.2025, 23:210 Труп мужчины извлекли из реки Великой в Пскове 17.05.2025, 22:130 Группа «Оттава Ё» выступила на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах 17.05.2025, 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 17.05.2025, 22:000 Конкурс «Безопасное колесо» провели для псковских школьников
17.05.2025, 21:530 Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами установили в Усвятах 17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 21:200 Псков и Дмитров подвели итоги конкурса школьных работ «Небо выбрало нас…» 17.05.2025, 21:110 Гости «Ночи музеев» первыми посетили выставку художника Петра Оссовского
17.05.2025, 21:000 О соблюдении антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией 17.05.2025, 20:330 Светлана Мельникова: В музее хранится наш генетический код 17.05.2025, 20:170 Рыбака в камуфлированной куртке продолжают искать в Пыталово
17.05.2025, 20:000 Мошенники рассылают фейки о проверке графика отключений воды 17.05.2025, 19:560 Детский духовой оркестр выступил в псковском сквере. ФОТО 17.05.2025, 19:400 Эксперт заявил, что зарплаты в IT-сфере могут пойти вниз 17.05.2025, 19:210 Автомобиль поместили на спецстоянку из-за нетрезвого водителя за рулем в Новом Изборске
17.05.2025, 19:150 Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в понедельник 17.05.2025, 19:100 «Ночь музеев» стартовала в Псковском музее-заповеднике 17.05.2025, 19:070 До +18 градусов прогреется воздух днем 18 мая 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре
17.05.2025, 18:240 Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая 17.05.2025, 18:000 Акцию «Внимание, дети!» продолжают проводить в Новосокольническом районе 17.05.2025, 17:420 Псковичам показали, как выглядел город сразу после освобождения от фашистов 17.05.2025, 17:202 Российские туристы могут обменять рубли в десяти странах мира
17.05.2025, 17:000 Нетрезвого водителя остановили в Острове 17.05.2025, 16:440 Часть дорог в муниципалитетах Псковской области закроют из-за проведения ралли 17.05.2025, 16:250 Вторая Школа креативных индустрий откроется в Псковской области 17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая
17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:380 «Газель» врезалась в дерево на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 17.05.2025, 15:160 Тройное ДТП произошло вблизи псковской деревни Уграда 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области
17.05.2025, 14:360 Темы августовских Пушкинских чтений объявил музей-заповедник «Михайловское» 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни 17.05.2025, 14:000 Весенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных 17.05.2025, 13:360 Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия дня рождения Суворова
17.05.2025, 13:180 Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение» 17.05.2025, 13:000 В «Михайловском» открыли виртуальную фотовыставку о Любови Гейченко к дню её 105-летия 17.05.2025, 12:370 Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом 17.05.2025, 12:124 Комитеты Псковской области преобразуют в министерства
17.05.2025, 11:570 Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня 17.05.2025, 11:480 Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения 17.05.2025, 11:361 Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение» 17.05.2025, 11:180 Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах
17.05.2025, 11:000 Правительство не введет выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума 17.05.2025, 10:360 Элла Памфилова посетит Псковскую область 22 мая 17.05.2025, 10:200 На Земле началась мощная магнитная буря - синоптик 17.05.2025, 10:001 Дачникам грозит штраф до 15 тысяч рублей за неправильное приготовление шашлыка
17.05.2025, 09:360 Проверку качества еды в Псковской областной инфекционной больнице проводят ежедневно - комитет 17.05.2025, 09:200 В российских регионах при поддержке ЕР и Минпросвещения РФ строят и ремонтируют новые школы, детсады и колледжи 17.05.2025, 09:000 «Ночь музеев» пройдет в Псковской области 17 мая 16.05.2025, 22:000 Как понять, что у человека есть лидерские задатки, рассказал эксперт
16.05.2025, 21:390 «Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая». ВИДЕО 16.05.2025, 21:370 Михаил Ведерников может возглавить Совет регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области 16.05.2025, 21:210 Пскович хотел сходить с девушкой в театр, но был обманут мошенниками 16.05.2025, 20:560 Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России
16.05.2025, 20:300 Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о штрафе за продажу энергетиков детям 16.05.2025, 20:110 Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии 16.05.2025, 19:520 Отопительный сезон в Пушкиногорском районе завершится 19 мая 16.05.2025, 19:280 О проекте «Разговоры о важных» узнали в Пскове гости празднования четырехлетия ПФКИ
16.05.2025, 19:200 В ГД считают важной достигнутую с Киевом договоренность об обмене пленными 16.05.2025, 19:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев. Герои» в Изборске и «Секреты изборского чая»  16.05.2025, 18:450 В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с «Пушкинской картой» 16.05.2025, 18:340 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»
16.05.2025, 18:200 Минюст внес новые организации в реестр иноагентов 16.05.2025, 18:000 «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного? ВИДЕО 16.05.2025, 17:530 Итоговые соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати» пройдут в Великих Луках 16.05.2025, 17:500 Росгвардейцы в Псковской области проводят отбор кандидатов для поступления в вузы
16.05.2025, 17:460 «Молодая гвардия» Пушкинских Гор 16.05.2025, 17:330 «Независимую ассоциацию врачей»* и движение «Европейский Петербург»* признали иноагентами 16.05.2025, 17:320 Псковские предприятия могут принять участие в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие» 16.05.2025, 17:250 Женщину изобличили в убийстве пенсионерки в Пскове, совершенном 33 года назад
16.05.2025, 17:170 «Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров. ВИДЕО 16.05.2025, 17:150 Люди старше 65 лет стали активнее использовать банковские сервисы и бесконтактную оплату – Сбер 16.05.2025, 17:110 Татьяна Фомченкова: Нужно популяризировать спорт, а не насаждать в виде экзамена  16.05.2025, 17:060 Псковичи могут присоединиться к акции «Сад — связь поколений»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru