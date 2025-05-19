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Псковский психолог о собирателях животных: Жизнь в грязи и антисанитарии может говорить о психическом расстройстве

Если человек живет в грязи и антисанитарии, можно говорить о признаках психического нездоровья, заявила псковский практикующий психолог Олеся Осипова. Так она прокомментировала случаи, когда люди собирают большое количество животных, при этом не имея возможности обеспечить им должный уход.

Псковские зоозащитники изъяли животных, содержащихся в условиях антисанитарии. На фото - кадры из помещений, где они жили. Снимки предоставлены волонтерами

«Например, у здорового человека есть чувство отвращения: к грязи, обилию всяческого хлама, вещей, испорченной еды, запахам и так далее. Кроме того, здоровый человек способен проявлять эмпатию – это способность понимать и разделять чувства и переживания другого человека и, конечно, животного. У человека с психическими расстройствами или отклонениями такого нет. На мой взгляд, человек, который набирает себе много питомцев, также не в состоянии адекватно оценить свои возможности», - отметила специалист.

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Что касается жестокости по отношению к животным, она рассказала, что причины такого поведения могут быть разными. Иногда это связано с глубокими психологическими проблемами: неконтролируемая агрессия, желание почувствовать власть над тем, кто слабее, или даже попытка компенсировать собственную беспомощность в других сферах жизни. Олеся Осипова уточнила, что человек может просто не осознавать последствий своих действий или вырос в среде, где такое поведение считалось нормой.

«К сожалению, есть даже такой термин, зоосадизм — разновидность садизма, при которой средством получения наслаждения является жестокое обращение с животными. Основой для зоосадизма может являться как врожденная предрасположенность (в связи с психическими заболеваниями), так и глубокая психотравматика в детстве (то есть садиста создает семейная система). Находясь в состоянии хронического сильного стресса, ребенок накапливает напряжение, которое в какой-то период должно найти выход. Звучит это обычно так: "Больно мне, пусть будет больно и тебе"», - добавила психолог.